После сдачи второй очереди экспозиция музея космонавтики в Калуге увеличится в 3,5 раза

Общая площадь нового корпуса музея составит около 12 тыс. кв. м

ТАСС, 3 октября. Экспозиция музея космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге увеличится в 3,5 раза после сдачи второй очереди. Об этом ТАСС в среду сообщила директор калужского музея Наталья Абакумова.

"Сейчас экспонируется 6,2% от всех артефактов, находящихся в запасниках (всего в запасниках хранится свыше 51 тыс. экспонатов). Ввод в эксплуатацию второй очереди музея позволит показать посетителям до 23% артефактов <…> Речь идет о новой экспозиции, которая будет не только в новом корпусе, но и в историческом здании. Собственно, эти два здания - это единый комплекс, который должен претерпеть модернизацию", - сказала она.

Основой стационарной выставки станут спускаемые аппараты, побывавшие в космосе, экспонаты, переданные в дар музею Сергеем Королевым, космическая одежда.

Вторая очередь музея позволит внедрить множество мультимедийных возможностей. По словам Абакумовой, комплексы "Интерактивная планета" и "Театр-класс" позволят погрузиться в космос с головой и превратить изучение астрономии в интересный квест. В проекте также предусмотрены многофункциональный конференц-зал с возможностью синхронного перевода, кинотеатр, который планируется оснастить 4D оборудованием.

Общая площадь нового корпуса музея составит около 12 тыс. кв. м, что почти в четыре раза превышает площадь существующего здания. Он позволит увеличить пропускную способность музея более чем в два раза - до 400 тыс. человек. Согласно проекту, трехэтажное здание будет врезано в существующий склон береговой линии и выйдет наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища. Предусмотрено соединение существующего корпуса и будущего подземным переходом.

Ранее глава городской управы Калуги Дмитрий Разумовский сообщал ТАСС, что сроки сдачи второй очереди музея космонавтики в Калуге переносятся на 2019 год. Работы, начатые в 2014 году, приостанавливались несколько раз из-за проблем с финансированием и подрядчиком.

Музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии инженера-конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина. Был открыт в 1967 году.