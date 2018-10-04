Источник: монтажно-испытательный комплекс Восточного начали модернизировать под "Ангару"

Сроки завершения работ не сообщаются

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Модернизация монтажно-испытательного комплекса (МИК) началась на космодроме Восточный для обслуживания ракет-носителей "Ангара".

Об этом в среду ТАСС сообщил источник в строительной отрасли.

"На Восточном началась модернизация МИКа для обслуживания ракет-носителей "Ангара", - рассказал собеседник агентства, не уточнив подробностей предстоящих работ и сроков их завершения.

При этом он отметил, что все необходимое оборудование было завезено на космодром еще в 2015 году.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор российских космодромов) не стали комментировать информацию, предоставленную ТАСС источником.

"Ангара" и Восточный

Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт с ПСО "Казань" на строительство стартового стола для ракеты "Ангара" на Восточном будет подписан в конце августа, работы стартуют в начале сентября. Но контракт в итоге подписан не был. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что контракт будет подписан в середине октября.

31 августа стало известно, что на Восточный начались первые поставки оборудования для стартового комплекса. "Уралкриомаш" (входит в группу "Уралвагонзавод") тогда отправил емкости для заправки ракетным топливом носителей тяжелого класса "Ангара-А5". Весь комплекс оборудования будет изготовлен и отправлен предприятием на космодром до конца 2019 года. Следующие поставки оборудования планируются предприятием осенью.

Ранее сообщалось, что строительство стартового стола для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный должно завершиться до 31 декабря 2022 года. Сумма, в которую обойдутся работы, составит почти 39 млрд рублей.

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме в 2012-2016 годах под ракеты "Союз", первый запуск с этого комплекса выполнен 28 апреля 2016 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014.