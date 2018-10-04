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04.10.2018
ЦАМТО

ОСК совершенствует систему управления интеллектуальной собственностью

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ФГУП "Судостроительный завод "Море"
Строящиеся для ВМФ России АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" на площадях ФГУП "Судостроительный завод "Море" малые ракетные корабли проекта 22800. Справа "Шторм" (заводской номер 254), в центре корпусная конструкция МРК "Охотск" (заводской номер 255). Феодосия, 30.06.2017.
Источник: oborona.gov.ru

ЦАМТО, 3 октября. Объединенная судостроительная корпорация выступила организатором конференции по управлению интеллектуальной собственностью обществ Группы ОСК, которая состоялась в Севастополе.

В конференции приняли участие руководители структурных подразделений по управлению интеллектуальной собственностью обществ Группы ОСК, представители департамента имущественных прав, департамента информационных технологий ОСК, представители Министерства обороны Российской Федерации, АО "Рособоронэкспорт", АО "Вертолеты России", ООО "РТ-Интеллектэкспорт" и другие.

Главной темой для обсуждения на конференции стало построение эффективной системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в обществах Группы ОСК, в том числе коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности при выполнении работ по ГОЗ.

Представители АО "Рособоронэкспорт", АО "Вертолеты России" и ООО "ВКО-Интеллект" выступили по следующим темам: "Проблемы правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности в процессе военно-технического сотрудничества на примере проекта по передаче технологий в Индию для строительства кораблей", "Управление правами на РИД в интегрированной структуре оборонно-промышленного комплекса", "Вопросы использования РИД при диверсификации предприятий ОПК".

В ходе работы конференции от членов рабочей группы по управлению интеллектуальной собственностью обществ Группы ОСК поступило предложение о включении в состав рабочей группы представителя Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации.

Проведение конференции способствовало улучшению системы взаимодействия между АО "ОСК" и обществами Группы ОСК, а также налаживанию контактов для взаимодействия с Министерством обороны РФ, АО "Рособоронэкспорт" и другими организациями, вовлеченными в систему управления правами на результаты интеллектуальной деятельности обществ Группы ОСК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

03.10.2018
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в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
ОСК
РОЭ
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
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