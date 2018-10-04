Главред (Украина): Опубликовано видео необычного маневра самолета ВВС Украины

На Украине, власти которой как заведенные обличают российских военных в непрофессионализме, опубликовано видео пролета Су-24МР украинских ВВС буквально в метре над стоящими на военном аэродроме самолетами. При этом истребитель едва не задел видеооператора, снимавшего этот "трюк". Это далеко не первый фортель украинских военных летчиков, изображающих из себя крутых профи, а на деле подвергающих жизнь своих коллег смертельной опасности.

Самолет Военно-воздушных сил ВС Украины Су-24МР пролетел над аэродромом настолько низко, что едва не задел лежащего на земле человека.

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На одной из видеозаписей "оператор", снимающий этот небезопасный пролет на видео, не стесняясь в выражениях, осуждает летчика: "Сейчас опять стекла повылетают! Что же ты делаешь? Сдурел что ли?"

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Видео маневра опубликовал в Фейсбуке волонтер Виталий Паныч. "Экстремально низкий проход Су-24 ВВС ВС Украины", - написал Паныч.

На записи видно также, что со стоящего рядом самолета сорвало чехол. Запись сделана на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.С амолет Су-24МР принадлежит 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины.

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