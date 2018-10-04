Войти
04.10.2018
ИноСМИ

Главред (Украина): Опубликовано видео необычного маневра самолета ВВС Украины

665
0
-4
Самолет Су-24МР украинских ВВС
Самолет Су-24МР украинских ВВС.
Источник: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / У небі Волині тренується авіація Повітряних Сил ЗС України

На Украине, власти которой как заведенные обличают российских военных в непрофессионализме, опубликовано видео пролета Су-24МР украинских ВВС буквально в метре над стоящими на военном аэродроме самолетами. При этом истребитель едва не задел видеооператора, снимавшего этот "трюк". Это далеко не первый фортель украинских военных летчиков, изображающих из себя крутых профи, а на деле подвергающих жизнь своих коллег смертельной опасности.

Самолет Военно-воздушных сил ВС Украины Су-24МР пролетел над аэродромом настолько низко, что едва не задел лежащего на земле человека.



***

На одной из видеозаписей "оператор", снимающий этот небезопасный пролет на видео, не стесняясь в выражениях, осуждает летчика: "Сейчас опять стекла повылетают! Что же ты делаешь? Сдурел что ли?"

***

Видео маневра опубликовал в Фейсбуке волонтер Виталий Паныч. "Экстремально низкий проход Су-24 ВВС ВС Украины", - написал Паныч.

На записи видно также, что со стоящего рядом самолета сорвало чехол. Запись сделана на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.С амолет Су-24МР принадлежит 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-24
Су-24М
Похожие новости
02.10.2018
В Казахстане начинаются учения разведслужб ОДКБ "Поиск-2018"
01.10.2018
Боевое крещение Сирией. О каком российском оружии узнал весь мир
27.09.2018
Су-24М и Су-25 уничтожили условных террористов в ходе учений в Киргизии
27.09.2018
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС приняли участие в учениях в Киргизии
27.09.2018
Лагерь условных боевиков обстреляли "Искандерами" на учениях в Киргизии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути