The National Interest (США): Задача МиГ-31 — сбивать американские спутники

Автор статьи в «Нейшнл интерест» заявляет со ссылкой на неизвестного «наблюдателя» с фотоаппаратом, что Россия переоснащает устаревший МиГ-31, готовясь сбивать американские спутники. Он не сомневается, что российская противоспутниковая программа направлена против США, ведь у Америки, по его словам, имеется превосходство в воздухе, а значит, Россия не может не ответить.

И у нас, возможно, имеются фотографии, которые это доказывают.

Ранее в сентябре разработанный фирмой "Микоян" истребитель-перехватчик российских военно-воздушных сил МиГ-31 ("Лисья гончая" по кодификации НАТО) был замечен на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова, недалеко от города Раменское в 40 километрах к юго-востоку от Москвы. И он, судя по всему, был оснащен противоспутниковым оружием, подвешенным под его брюхом. Этот МиГ-31 с бортовым номером "81 синий" и на земле, и в воздухе сфотографирован гражданским наблюдателем с использованием телескопического объектива. Однако сделанные фотографии вызвали недовольство российского Министерства обороны, которому не понравилось, что эти снимки были выложены в интернете. Большую часть фотографий недавно удалили.

Хотя модифицированный МиГ-31 впервые был замечен за пределами ангаров, сама программа по подготовке его к применению противоспутникового оружия для "Лисьей гончей" не нова. По данным российского исследовательского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), этот проект разрабатывался вместе с советским противоспутниковым комплексом 30П6 "Контакт". В его состав входили модифицированная версия МиГ-31Д, противоспутниковая ракета 79М6, а также радиолокационно-оптический комплекс распознавания космических объектов 45Ж6 "Крона". Кроме того, в тот же период в Советском Союзе проводились работы по созданию модифицированной версии ракеты 79М6, которая, возможно, получила название 95М6.

По данным экспертов ЦАСТ, Советский Союз провел только одно летное испытание противоспутникового комплекса МиГ-31Д/79М6, и произошло это 26 июля 1991 года, незадолго до развала страны, которое произошло 26 декабря того же года. Однако в 2009 году в Российской Федерации возобновились работы по противоспутниковой программе. По данным экспертов ЦАСТ, бывший в то время начальником штаба российских военно-воздушных сил (так в тексте - прим. перев.) генерал-полковник Александр Зелин 1 августа 2009 года объявил, что "в советское время самолет МиГ-31 был создан для выполнения задач в области противоспутниковой обороны", и "работы по этой программе возобновлены для решения тех же задач".

О возобновлении работ в России в рамках противоспутниковой программы мало что известно. Однако МиГ-31 - идеальная платформа для запуска такого типа ракет, учитывая его скорость, высоту и полезную нагрузку. Этот истребитель-перехватчик способен развить ограниченную температурой скорость 2,83 Маха на высоте более 20 тысяч метров (67 тысяч футов). Помимо этого, МиГ-31 может поддерживать скорость 2,35 Маха с полной нагрузкой в виде ракет "воздух - воздух".

Как раз с учетом этих характеристик российские военно-воздушные силы и стали адаптировать МиГ-31 для запуска аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", которая по своим размерам примерно совпадает - возможно, она немного меньше - с новой противоспутниковой ракетой.

Хотя МиГ-31 после развала Советского Союза не имел такого экспортного успеха, как Су-27 фирмы "Сухой" и его многочисленные разновидности, "Лисья гончая" - многофункциональный и гибкий самолет на службе российских военно-воздушных сил. МиГ-31 с его мощной аппаратурой обнаружений, колоссальным радиусом действия, большой полезной нагрузкой, скоростью и высотными характеристиками оказался незаменимым для защиты протяженных российских рубежей. Однако целый ряд новых угроз, включая противоракетную оборону и безусловное превосходство Америки в воздухе, заставили российских планировщиков мыслить творчески, и они нашли новый вариант использования самолета, который уже начали считать устаревшим. Судя по всему, российский МиГ-31 еще на несколько десятилетий останется в составе российских военно-воздушных сил.

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Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)