Войти
04.10.2018
ИноСМИ

The National Interest (США): Задача МиГ-31 — сбивать американские спутники

1219
0
0
Авиаполк в Приморье получил три модернизированных самолета МиГ-31 БМ
Авиаполк в Приморье получил три модернизированных самолета МиГ-31 БМ.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

Автор статьи в «Нейшнл интерест» заявляет со ссылкой на неизвестного «наблюдателя» с фотоаппаратом, что Россия переоснащает устаревший МиГ-31, готовясь сбивать американские спутники. Он не сомневается, что российская противоспутниковая программа направлена против США, ведь у Америки, по его словам, имеется превосходство в воздухе, а значит, Россия не может не ответить.


И у нас, возможно, имеются фотографии, которые это доказывают.

Ранее в сентябре разработанный фирмой "Микоян" истребитель-перехватчик российских военно-воздушных сил МиГ-31 ("Лисья гончая" по кодификации НАТО) был замечен на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова, недалеко от города Раменское в 40 километрах к юго-востоку от Москвы. И он, судя по всему, был оснащен противоспутниковым оружием, подвешенным под его брюхом. Этот МиГ-31 с бортовым номером "81 синий" и на земле, и в воздухе сфотографирован гражданским наблюдателем с использованием телескопического объектива. Однако сделанные фотографии вызвали недовольство российского Министерства обороны, которому не понравилось, что эти снимки были выложены в интернете. Большую часть фотографий недавно удалили.

Хотя модифицированный МиГ-31 впервые был замечен за пределами ангаров, сама программа по подготовке его к применению противоспутникового оружия для "Лисьей гончей" не нова. По данным российского исследовательского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), этот проект разрабатывался вместе с советским противоспутниковым комплексом 30П6 "Контакт". В его состав входили модифицированная версия МиГ-31Д, противоспутниковая ракета 79М6, а также радиолокационно-оптический комплекс распознавания космических объектов 45Ж6 "Крона". Кроме того, в тот же период в Советском Союзе проводились работы по созданию модифицированной версии ракеты 79М6, которая, возможно, получила название 95М6.

По данным экспертов ЦАСТ, Советский Союз провел только одно летное испытание противоспутникового комплекса МиГ-31Д/79М6, и произошло это 26 июля 1991 года, незадолго до развала страны, которое произошло 26 декабря того же года. Однако в 2009 году в Российской Федерации возобновились работы по противоспутниковой программе. По данным экспертов ЦАСТ, бывший в то время начальником штаба российских военно-воздушных сил (так в тексте - прим. перев.) генерал-полковник Александр Зелин 1 августа 2009 года объявил, что "в советское время самолет МиГ-31 был создан для выполнения задач в области противоспутниковой обороны", и "работы по этой программе возобновлены для решения тех же задач".

О возобновлении работ в России в рамках противоспутниковой программы мало что известно. Однако МиГ-31 - идеальная платформа для запуска такого типа ракет, учитывая его скорость, высоту и полезную нагрузку. Этот истребитель-перехватчик способен развить ограниченную температурой скорость 2,83 Маха на высоте более 20 тысяч метров (67 тысяч футов). Помимо этого, МиГ-31 может поддерживать скорость 2,35 Маха с полной нагрузкой в виде ракет "воздух - воздух".

Как раз с учетом этих характеристик российские военно-воздушные силы и стали адаптировать МиГ-31 для запуска аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", которая по своим размерам примерно совпадает - возможно, она немного меньше - с новой противоспутниковой ракетой.

Хотя МиГ-31 после развала Советского Союза не имел такого экспортного успеха, как Су-27 фирмы "Сухой" и его многочисленные разновидности, "Лисья гончая" - многофункциональный и гибкий самолет на службе российских военно-воздушных сил. МиГ-31 с его мощной аппаратурой обнаружений, колоссальным радиусом действия, большой полезной нагрузкой, скоростью и высотными характеристиками оказался незаменимым для защиты протяженных российских рубежей. Однако целый ряд новых угроз, включая противоракетную оборону и безусловное превосходство Америки в воздухе, заставили российских планировщиков мыслить творчески, и они нашли новый вариант использования самолета, который уже начали считать устаревшим. Судя по всему, российский МиГ-31 еще на несколько десятилетий останется в составе российских военно-воздушных сил.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Крона РОКР
МиГ-31
Су-27
Компании
ЛИИ им. Громова
Сухой ПАО
Персоны
Зелин Александр
Проекты
ИТ
Похожие новости
07.07.2014
«Пока мы ходим перед Западом на полусогнутых ногах…»
18.12.2012
Наследник Су-27: Air Forces Monthly о Т-50
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
17.08.2011
ПАК ФА и компания
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути