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04.10.2018
Известия.ru

ВКС РФ в 2018 году засекли более 40 пусков МБР и космических ракет

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.
Источник: ТАСС/Руслан Шамуков

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в 2018 году засекли более 40 пусков космических и межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в России и за рубежом. Об этом сообщает газета "Красная звезда" в среду, 3 октября.

Данные были опубликованы в инфографике к интервью начальника Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова полковника Сергея Марчука.

Помимо осуществления данного мониторинга космические войска сопроводили 14 пусков с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный и отслеживали ситуацию вокруг орбитальной группировки России.

Отмечается, что в 2017 году в мире было зафиксировано на треть больше запусков — 60.

29 июня стало известно, что ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" принят на вооружение Военно-морским флотом России.

 

03.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ГИКЦ им. Титова
Проекты
Байконур
Плесецк
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