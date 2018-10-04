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04.10.2018
Военное обозрение

Эксперт: F-35 против "кучи автоматов". Не слишком дорого?

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Журнал The National Interest назвал первый боевой вылет истребителя F-35B в Афганистане необоснованной тратой денег налогоплательщиков, большой потерей времени и PR-акцией.

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По данным автора, задача пилота состояла в том, чтобы нанести удар по обычному тайнику боевиков, в котором хранилась "куча АК-47 и РПГ".

И "супер-пупер-дорогой" самолет-невидимка пятого поколения стоимостью $115 млн., проделав путь в тысячу миль в одну сторону, блестяще справился с заданием – сбросил на тайник авиабомбы GBU-12 и GBU-32 JDAM, стоимостью $19 тыс. и $22 тыс. соответственно.

Не лучшее применение новейшей техники, и не лучший пример использования денег налогоплательщиков, констатировал автор.

При этом он подчеркнул, что у американцев в Афганистане и без F-35 достаточно авиационной техники, способной выполнить подобные задачи.

Издание напоминает, что в день нанесения "дорогостоящего" удара замглавы Пентагона Патрик Шанахан призвал руководящий состав ведомства "найти способы сэкономить время и деньги".

"Сэр, кажется, я нашел один способ", – заключает эксперт.

Напомним, программа F-35 Lightning II является самой дорогостоящей в истории производства вооружений – всего потрачено около полутора триллиона долларов. Самолет разработан в 3 вариантах – для нужд ВВС, для морской пехоты и ВМС (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и палубный для ВМС.

03.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Афганистан
США
Продукция
F-35
F-35B
GBU-12
JDAM
Mark 83
АК-74 "Калашников"
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