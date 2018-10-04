Опасный враг: украинские бронекатера объявлены "невидимками"

Благодаря очень удачной геометрии украинские бронекатера невидимы для российского флота, передает Укринформ заявление командира катера "Кременчуг" Александра Регулы.

Минобороны Украины

Как утверждает офицер, его катер сопровождал корабль управления "Донбасс" (его же называют плавмастерской) и буксир "Корец" в Азовское море и при этом оставался невидимым для пограничников "страны-агрессора".

По его словам, это стало возможным из-за "специальной геометрии" катера, радиопоглощающих обводов корпуса и специальной краски.

Дошел до Керченского пролива вообще незамеченным, добавил Регула.

Накануне украинские СМИ также заявили, что решение Киева создать на Азовском море военно-морскую базу обеспокоило Москву настолько, что она выделила в пользование Минобороны часть акватории Таганрогского залива "для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

По данным журналистов, российским военным выделяется участок площадью 21,626 кв. км на 20 лет.

Они напомнили, что 16 сентября в Бердянске были спущены на воду бронекатера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". А 20 сентября туда из Одессы пришли суда ВМС Украины "Донбасс" и "Корец". Все они станут основой создаваемой на Азовском море военно-морской базы.

Президент Петр Порошенко "по завершению операции" приветствовал проход украинских судов, а также действия экипажей бронекатеров, встретивших эти суда в Керченском проливе. Он подчеркнул, операция проходила в сложной оперативной обстановке.