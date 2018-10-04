Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры

Израильская блогосфера активно отреагировала на заявления министра обороны России о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Напомним, что, по словам главы Минобороны РФ, четыре пусковых установки и десятки единиц сопутствующей техники были транспортированы в Сирию до 1 октября с использованием самолётов Ан-124-100 "Руслан".

9 канал израильского телевидения сделал акцент на том, что разгрузка зенитных ракетных комплексов Россией на сирийском аэродроме проводилась "под покровом ночи". В русскоязычных комментариях к материалу 9 канала объявлено, что "русские действуют ночью, как воры".

Видимо, нанесение ракетных ударов по территории Сирии под покровом ночи нужно воспринимать в качестве нормальной ситуации, а разгрузку систем ПВО Россией в тёмное время суток – нет.

Минобороны РФ

В той же подборке комментариев объявлено, что "ржавый" Ил-20 был сбит "пьяными русскими".

Понятно, что это типичная работа так называемых интернет-троллей, однако факт в том, что сайт популярного среди русскоязычного населения Израиля телеканала такие комментарии не удаляет. Свобода слова... Когда же в российских СМИ пишут даже куда более приличные комментарии о вине Израиля в трагедии с Ил-20, представители израильских элит объявляют всё это "юдофобией" и "проявлениями антисемитизма".

Напомним, что власти России, комментируя поставки С-300 в Сирию, подчеркнули тот факт, что они не направлены ни против Израиля, ни против какой-либо другой страны, а призваны главным образом повысить безопасность российских военнослужащих, выполняющих в Сирии задачи контртеррористического плана.

На этом фоне из Дамаска приходят сообщения о том, что Сирия и Иран подписали соглашение о строительстве электростанции в провинции Латакия. Подписи на соглашении поставили директор сирийской организации по генерации электроэнергии Махмуд Рамадан и глава совета директоров компании MAPNA (Иран) Аббас Али Абади. Электростанция будет работать на основе парогазового цикла. Не получится ли так, что "друзья Сирии" назовут и этот гражданский объект "заводом по производству химического или ракетного оружия" со всеми вытекающими последствиями?