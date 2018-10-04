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04.10.2018
Военное обозрение

Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути

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Корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона" впервые прошел Северным морским путем, переход занял 17 суток, сообщает канал France-3.

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Этот поход имел целью расширить наши познания в этой области. Имел место и стратегический интерес. Зона Арктики охватывает площадь размером 40 Франций и имеет большие запасы полезных ископаемых и углеводородов, рассказал командир корабля Филипп Гуэна.

Он добавил, что вместе со своим экипажем гордится своим переходом, совершенным впервые и без помощи российского ледокола.

Как рассказал агентству Интерфакс осведомленный источник, "Рона" следовала из норвежского порта Тормсе до Алеутских островов близ Аляски. Всё это время корабль вели средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов (каждый в зоне своей ответственности).

Собеседник отметил, что французский корабль не имеет ледовой защиты, поэтому его арктический поход был довольно рискованным. Вместе с тем российские силы спасения были готовы в любой момент оказать помощь французским морякам.

"Рона" – новый корабль ВМС Франции, введенный в эксплуатацию 6 июля текущего года. Он относится к классу BSAH (корабли поддержки и помощи). Предназначен для буксировки, сопровождения подлодок, участия в спасательных операциях. Его водоизмещение – 2,6 тыс. т, длина – 70 м. Скорость – до 14 узлов. Во время следования по СМП на нем находился экипаж численностью 31 человек. Вооружение на корабле отсутствует.

Напомним, Северный морской путь является кратчайшим маршрутом из Европы на Дальний Восток, его длина более 5,5 тыс. км.

03.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Норвегия
Россия
Франция
Проекты
NATO
Арктика
ТОФ
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2 комментария
№1
04.10.2018 14:10
Северный морской путь достояние России и нечего там французам делать,а хотят там ходить,так пусть платят за это России. России давно пора объявить Северный морской путь своими водами !
+1
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№2
04.10.2018 16:09
Цитата, Дон36 сообщ. №1
России давно пора объявить Северный морской путь своими водами !
И надо бы, да низя: Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года разрешает лишь 200-мильную (370км.) исключительную экономическую зону.
Но есть лазейка, если внезапно находить в Арктике свои новые территории :)
Так, например, в 2014 году, Россия приросла не только Крымом, но и полутысячей квадратных километров в Арктике за счёт обнаруженного крошечного островка в Северном Ледовитом...
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Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути