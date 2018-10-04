План "Перехват": города получат противоракетную оборону

Социальные объекты, инфраструктуру и расположения войск покроет нестратегическая система ПРО

Минобороны утвердило концепцию нестратегической противоракетной обороны (НПРО). Комплексы, которые войдут в состав этой системы, будут прикрывать города, важные социальные учреждения, скопления войск, дорожную и промышленную инфраструктуру. Их потенциальной целью станут гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты. Сейчас системы, способные перехватывать их, созданы лишь вокруг ключевых стратегических объектов. В перспективе НПРО должна обеспечить безопасность всей территории страны от ракетных ударов.

В России появится нестратегическая система ПРО, сообщили "Известиям" в Минобороны. Соответствующая концепция одобрена руководством ведомства. В перспективе такая ПРО будет способна оперативно прикрывать не только стратегически важные стационарные сооружения, но и города, мосты, железнодорожные узлы и социально значимые объекты. При этом система не предназначена для перехвата стратегических баллистических ракет.

В основу НПРО лягут мобильные комплексы, смонтированные на грузовых автомобилях. В случае угрозы их можно в считаные часы развернуть возле важных объектов в разных регионах страны. В этом одно из отличий перспективной ПРО от существующей в России. Нынешняя стратегическая система противоракетной обороны представляет собой сложнейшие капитальные строения, подземные шахты с противоракетами и сеть бункеров — командных пунктов.

В первую очередь речь идет о перехвате баллистических и аэробаллистических ракет с дальностью до нескольких сотен километров, отметил военный эксперт Антон Лавров. Сейчас таких ракетных систем появляется всё больше и они становятся высокоточными. Системы ПРО должны бороться с новыми классами угроз.

— В конфликтах на Ближнем Востоке мы видим, что баллистические ракеты с дальностью в сотни километров находятся на вооружении не только государств, но и негосударственных формирований, — рассказал эксперт.

По его словам, прогресс делает технологию всё более доступной. Негосударственные формирования могут покупать ракеты у ряда стран, которые ими обладают.

Оперативно развернуть нестратегическую систему ПРО не так сложно, но радиус действия будет не слишком велик из-за характера самих целей. Нестратегические баллистические ракеты имеют высокую скорость, могут быть даже маневренными на финальном участке. Перехватывать их непросто. Нынешние средства ПВО пока недостаточно эффективны против таких средств, поэтому приходится разрабатывать новые противоракеты. Последнее поколение ракет для комплексов С-400 и С-500, испытания которых недавно завершились, направлено как раз на борьбу с такими целями.

За последнее десятилетие во многих государствах получили развитие программы создания оперативно-тактических ракет, которые могут представлять серьезную угрозу, отметил военный эксперт Юрий Лямин. Сейчас даже у неведущих стран есть баллистические ракеты высокой точности.

— Взять, например, КНДР — небольшая страна смогла создать даже межконтинентальную баллистическую ракету, — пояснил он. — При этом у них довольно большое количество ракет малой и средней дальности, и их могут запускать с разных самоходных пусковых установок.

По словам эксперта, ракеты малой и средней дальности распространяются и на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия еще в 1980-х годах приобрела китайские ракеты средней дальности, а недавно это государство закупило еще более совершенные системы. А самое главное, отметил Юрий Лямин, что новые ракеты имеют большую точность, чем их предшественники. И если раньше на поражение одного объекта требовалось от 10 ракет, то сейчас одна-две.

В последние годы оперативно-тактические ракетные комплексы с заявленной дальностью 300 км Long-Range Artillery Missile (LORA) развивает Израиль. А американская компания Raytheon ведет разработку оперативно-тактической ракеты DeepStrike для армии США. Перед производителем поставлена задача обеспечить большую точность, чем у существующих систем семейства ATACMS, и при этом дальность пуска до 500 км.

Роман Крецул, Алексей Рамм