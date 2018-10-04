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04.10.2018
Известия.ru

План "Перехват": города получат противоракетную оборону

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ЗРК С-400 Триумф
ЗРК С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ.
Источник: Артем Житенев / РИА Новости

Социальные объекты, инфраструктуру и расположения войск покроет нестратегическая система ПРО

Минобороны утвердило концепцию нестратегической противоракетной обороны (НПРО). Комплексы, которые войдут в состав этой системы, будут прикрывать города, важные социальные учреждения, скопления войск, дорожную и промышленную инфраструктуру. Их потенциальной целью станут гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты. Сейчас системы, способные перехватывать их, созданы лишь вокруг ключевых стратегических объектов. В перспективе НПРО должна обеспечить безопасность всей территории страны от ракетных ударов. 

В России появится нестратегическая система ПРО, сообщили "Известиям" в Минобороны. Соответствующая концепция одобрена руководством ведомства. В перспективе такая ПРО будет способна оперативно прикрывать не только стратегически важные стационарные сооружения, но и города, мосты, железнодорожные узлы и социально значимые объекты. При этом система не предназначена для перехвата стратегических баллистических ракет.

В основу НПРО лягут мобильные комплексы, смонтированные на грузовых автомобилях. В случае угрозы их можно в считаные часы развернуть возле важных объектов в разных регионах страны. В этом одно из отличий перспективной ПРО от существующей в России. Нынешняя стратегическая система противоракетной обороны представляет собой сложнейшие капитальные строения, подземные шахты с противоракетами и сеть бункеров — командных пунктов.

В первую очередь речь идет о перехвате баллистических и аэробаллистических ракет с дальностью до нескольких сотен километров, отметил военный эксперт Антон Лавров. Сейчас таких ракетных систем появляется всё больше и они становятся высокоточными. Системы ПРО должны бороться с новыми классами угроз.

— В конфликтах на Ближнем Востоке мы видим, что баллистические ракеты с дальностью в сотни километров находятся на вооружении не только государств, но и негосударственных формирований, — рассказал эксперт.

По его словам, прогресс делает технологию всё более доступной. Негосударственные формирования могут покупать ракеты у ряда стран, которые ими обладают.

Оперативно развернуть нестратегическую систему ПРО не так сложно, но радиус действия будет не слишком велик из-за характера самих целей. Нестратегические баллистические ракеты имеют высокую скорость, могут быть даже маневренными на финальном участке. Перехватывать их непросто. Нынешние средства ПВО пока недостаточно эффективны против таких средств, поэтому приходится разрабатывать новые противоракеты. Последнее поколение ракет для комплексов С-400 и С-500, испытания которых недавно завершились, направлено как раз на борьбу с такими целями.

За последнее десятилетие во многих государствах получили развитие программы создания оперативно-тактических ракет, которые могут представлять серьезную угрозу, отметил военный эксперт Юрий Лямин. Сейчас даже у неведущих стран есть баллистические ракеты высокой точности.

— Взять, например, КНДР — небольшая страна смогла создать даже межконтинентальную баллистическую ракету, — пояснил он. — При этом у них довольно большое количество ракет малой и средней дальности, и их могут запускать с разных самоходных пусковых установок.

По словам эксперта, ракеты малой и средней дальности распространяются и на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия еще в 1980-х годах приобрела китайские ракеты средней дальности, а недавно это государство закупило еще более совершенные системы. А самое главное, отметил Юрий Лямин, что новые ракеты имеют большую точность, чем их предшественники. И если раньше на поражение одного объекта требовалось от 10 ракет, то сейчас одна-две.

В последние годы оперативно-тактические ракетные комплексы с заявленной дальностью 300 км Long-Range Artillery Missile (LORA) развивает Израиль. А американская компания Raytheon ведет разработку оперативно-тактической ракеты DeepStrike для армии США. Перед производителем поставлена задача обеспечить большую точность, чем у существующих систем семейства ATACMS, и при этом дальность пуска до 500 км.

 


Роман Крецул, Алексей Рамм

03.10.2018
Права на данный материал
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в открытом доступе
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Страны
Израиль
Китай
КНДР
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
LORA ОТРК
С-400 Триумф
С-500
Компании
Raytheon
Проекты
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4 комментария
№1
04.10.2018 09:31
Заявленная цель не соответствует реальности. До 500 км ракеты могут запустить только с юга Казахстан, Китай, Грузия с Азербайджаном и Польша с Украиной и Прибалтикой. То есть НПРО или будет защитой приграничья, или это первый этап, а второй даст "нудоли" и др. для перехвата как минимум ракет средней дальности (Китай, Израиль, С. Аравия).
0
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№2
04.10.2018 09:45
Все крупные города РФ,с населением от 1 млн человек,давно пора защищать ЗРК С-400 ,а их гарнизоны увеличить до дивизии.Защита одних штабов ничего не даст. Если противник сможет уничтожить русские мегаполисы защищать РФ будет уже некому...Если нет денег на увеличение армии формируйте части Национальной гвардии России,по образцу США,а от того что ментов переименовали в Росгвардию ничего не изменилось и не изменится даже если их в драгуны,или гусары запишут
0
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№3
04.10.2018 10:32
Цитата, NANOBOT сообщ. №1
Заявленная цель не соответствует реальности. До 500 км ракеты могут запустить только с юга Казахстан, Китай, Грузия с Азербайджаном и Польша с Украиной и Прибалтикой. То есть НПРО или будет защитой приграничья, или это первый этап, а второй даст "нудоли" и др. для перехвата как минимум ракет средней дальности (Китай, Израиль, С. Аравия).
Может быть по всякому, вы учитываете статичный вариант развития событий. Что вы будете делать при движущейся линии фронта? С нуля создавать подобные части?
Цитата, Sapsan136 сообщ. №2
Все крупные города РФ,с населением от 1 млн человек,давно пора защищать ЗРК С-400 ,а их гарнизоны увеличить до дивизии.
Необходимая инфраструктура и ценные оборонные объекты расположены не только в городах миллиониках.
+1
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№4
04.10.2018 12:18
Города надо защищать не от ракет, а от мелких беспилотников.
Сейчас у террористов может быть доступ к химическому и биологическому оружию, которое может быть легко распылено с небольшого аппарата.
Поэтому нужна система глобального мониторинга.
Все вышки сотовой связи и камеры наблюдения должны быть принудительно включены в систему городского мониторинга.
Любой частный беспилотник (например, по доставке посылок - их еще нет но со временем появятся) обязаны иметь ключи доступа через которые их может взять под свое управление армия (или полиция или специальная служба), ну и любые другие легальные дроны (полицейские, коммунальные) , количество которых в будущем будет неизбежно расти - каждый из них может быть в любой момент мобилизован и использован в качестве тарана, чтоб остановить неопознанный незарегистрированный беспилотник, который может нести опасный груз к месту теракта.
Ну и собственно военные беспилотники должны постоянно патрулировать местность.
Не так уж это должно быть дорого - такое организовать.

А то вон террористы в Сирии сейчас натренируются и переключатся на беззащитные города.
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