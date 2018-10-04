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04.10.2018
Военное обозрение

В РФ появится нестратегическая система ПРО

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Минобороны РФ утвердило концепцию нестратегической противоракетной обороны (НПРО), сообщают Известия.

https://www.vesti.ru

Потенциальными целями комплексов, которые войдут в эту систему, станут гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты. Они прикроют города, важные социальные учреждения, войсковые объединения, дорожную и промышленную инфраструктуру.

Основой НПРО, по данным газеты, станут мобильные комплексы, смонтированные на автомобилях повышенной проходимости. Их можно будет развернуть в короткие сроки в любом регионе страны. В этом – одно из отличий перспективой системы от существующей в настоящее время в РФ стратегической системы ПРО, представляющей собой сложнейшие капитальные строения, подземные шахты и сеть бункеров.

По словам военного эксперта Антона Лаврова, в первую очередь речь идет о перехвате баллистических и аэробаллистических ракет с дальностью применения до нескольких сотен километров.

Конфликты на Ближнем Востоке показали, что баллистические ракеты такого класса могут находиться не только у государств, но и у отдельных неправительственных формирований, которые могут приобретать их в ряде стран, считающих, что деньги "не пахнут" либо преследующих свои внешнеполитические интересы.

За последние десятилетия во многих странах получили развитие программы по созданию именно оперативно-тактических ракет с дальность в несколько сотен километров. Такие высокоточные ракеты сегодня имеются даже у неведущих стран. В России же идет непрерывный процесс разработки новых противоракет. Последние поколения ракет для комплексов С-400 и С-500 как раз созданы для борьбы с такими целями, рассказал газете военный эксперт Юрий Лямин.

Он добавил, что новые оперативно-тактические ракеты имеют гораздо большую точность, чем их предшественники: если раньше для поражения одного объекта требовалось от 10 ракет, то сегодня – одна-две.

03.10.2018
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