Ростех представит эскиз малокалиберной РСЗО

Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) в ближайшее время представит российскому ведомству эскиз перспективной малокалиберной РСЗО, сообщают Известия.

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По словам заместителя гендиректора концерна Александра Кочкина, облик новейшей системы залпового огня уже сформирован, поэтому компания в ближайшее время выйдет с этим предложением на министерство обороны.

В настоящее время руководство "Техмаша" уже обдумывает, какие предприятия и организации можно будет привлечь к разработке перспективной РСЗО.

Первые сообщения о намерении "Техмаша" создать новую систему появились в марте текущего года.

Тогда Кочкин пояснил, что речь идет о роботизированной малокалиберной системе залпового огня, предназначенной для борьбы с вертолетами, беспилотниками и наземными целями.

Он сообщил, что РСЗО дополнит ПВО последнего рубежа, где на расстоянии от полутора до трех километров она сможет сбивать вертолеты и БЛА противника.

Система с помощью дистанционного управления сможет вести огонь специально созданными ракетами калибра 50-80 мм, в том числе ночью и в условиях задымленности, пояснил Кочкин.

Он добавил, что новую РСЗО оснастят автоматизированными системами ориентирования на местности и перезарядки, а также многоканальной системой наведения и управления огнем.