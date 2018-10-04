Войти
04.10.2018
Военное обозрение

Семейство "Набросок" вышло на испытания

741
0
+1

На финальную стадию госиспытаний выходит серия самоходных артиллерийско-минометных комплексов, созданных на УВЗ в рамках проекта "Набросок", сообщает ресурс Digest.

Артиллерийско-минометный комплекс "Флокс".

Алексей Жарич/корпорация "Уралвагонзавод"

В серию вошли комплексы "Флокс", "Дрок" и "Магнолия". Совсем скоро эта "цветочная" коллекция пополнит подразделения российской армии.

Проект разработан в нижегородском ЦНИИ "Буревестник". Комплексы способны поражать цели как на расстоянии в десятки километрах, так и буквально "у себя под ногами", говорится в материале. Все они имею различные варианты базового шасси.

Так, 120-мм "Флокс" смонтирован на колесном шасси "Урал", 120-мм САО "Магнолия" – на двухзвенном гусеничном шасси ДТ-30 "Витязь" (арктический вариант). "Дрок" (82 мм) размещен на шасси КамАЗа.

По данным специалистов, "Флокс", хотя и использует идеологию гусеничных самоходок "Нона" и "Хоста", однако превосходит их по дальности стрельбы и точности. Отмечается, что колесные САО, являясь фактически новым классом вооружения, значительно поднимут мобильность артиллерийских подразделений.

Это важная особенность, поскольку гусеничное шасси хоть и более проходимо, однако менее мобильно по сравнению с колесным.

Еще одной особенностью "цветочной" серии в том, что они наряду с обычными артиллерийскими снарядами способны стрелять минометными минами. Установки могут поднимать ствол в диапазоне от -2 до + 80 градусов, что позволяет им поражать цели по навесной траектории, прямой наводкой, а также забрасывать мины практически вертикально, что особенно эффективно при нахождении противника в окопах или оврагах.

Ранее "Военное обозрение" более подробно писало о САО "Флокс".

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ДТ-30
Компании
Буревестник
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
Похожие новости
02.10.2018
Самоходки "Набросок" приступили к предварительным испытаниям
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
20.06.2016
Символ сотрудничества – "Барыс"
08.06.2016
От пулеметов до фрегатов: чем Россия удивила на выставке вооружений KADEX-2016
02.06.2016
«Тор» плывет на север
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути