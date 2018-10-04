Семейство "Набросок" вышло на испытания

На финальную стадию госиспытаний выходит серия самоходных артиллерийско-минометных комплексов, созданных на УВЗ в рамках проекта "Набросок", сообщает ресурс Digest.

Артиллерийско-минометный комплекс "Флокс". Алексей Жарич/корпорация "Уралвагонзавод"

В серию вошли комплексы "Флокс", "Дрок" и "Магнолия". Совсем скоро эта "цветочная" коллекция пополнит подразделения российской армии.

Проект разработан в нижегородском ЦНИИ "Буревестник". Комплексы способны поражать цели как на расстоянии в десятки километрах, так и буквально "у себя под ногами", говорится в материале. Все они имею различные варианты базового шасси.

Так, 120-мм "Флокс" смонтирован на колесном шасси "Урал", 120-мм САО "Магнолия" – на двухзвенном гусеничном шасси ДТ-30 "Витязь" (арктический вариант). "Дрок" (82 мм) размещен на шасси КамАЗа.

По данным специалистов, "Флокс", хотя и использует идеологию гусеничных самоходок "Нона" и "Хоста", однако превосходит их по дальности стрельбы и точности. Отмечается, что колесные САО, являясь фактически новым классом вооружения, значительно поднимут мобильность артиллерийских подразделений.

Это важная особенность, поскольку гусеничное шасси хоть и более проходимо, однако менее мобильно по сравнению с колесным.

Еще одной особенностью "цветочной" серии в том, что они наряду с обычными артиллерийскими снарядами способны стрелять минометными минами. Установки могут поднимать ствол в диапазоне от -2 до + 80 градусов, что позволяет им поражать цели по навесной траектории, прямой наводкой, а также забрасывать мины практически вертикально, что особенно эффективно при нахождении противника в окопах или оврагах.

Ранее "Военное обозрение" более подробно писало о САО "Флокс".