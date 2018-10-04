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04.10.2018
Военное обозрение

Иранские вертолёты вооружаются клонами российских "Корнетов"

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Иранское военное ведомство приступило к оснащению своих вертолетов противотанковыми управляемыми ракетами Dehlaviyeh, являющимися копией российских "Корнетов-Э, сообщает Российская газета.

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По данным газеты производство ПТРК Dehlaviyeh началось в Иране 6 лет назад. Так же как и оригинал, иранские комплексы имеют лазерную систему наведения и тандемную боевую часть. Дальность полета управляемой ракеты составляет 5 километров. Бронепробиваемость – более одного метра.

Комплексы Dehlaviyeh успешно применялись бойцами шиитских формирований в Ираке против бронетехники "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ). Там же успешно прошел испытание вариант ракеты с термобарической боевой частью.

https://twitter.com/mannycalavera15

По некоторым данным, такие же ПТРК были замечены у повстанце-хуситов в Йемене.

В настоящее время кроме вертолетов ракетами Dehlaviyeh вооружаются также иранские боевые машины пехоты (БМП-2). Они пришли на смену комплексам Tosan, которые, в свою очередь, являются лицензионной копией российских ПТРК "Конкурс-М".

Также иранские оборонные предприятия освоили выпуск комплексов TOW, предварительно доработав их в соответствии с требованиями военных. Ранее сообщалось о выпуске в Иране переносных копий ПТРК M47 Dragon и одной из версий ПТУР "Малютка".

03.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Йемен
Россия
Продукция
9M14 Малютка
BGM-71 ТOW
БМП-2
Конкурс
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