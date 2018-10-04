Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"

Американская армия ищет замену стоящим на вооружении уже в течение 55 лет винтовкам М16/М4. Среди прочих вариантов оружия, предложенных известными мировыми производителями, Минобороны США также заинтересовала так называемая "гаражная винтовка", передает "Warspot" со ссылкой на портал gazette.com.

fdmunitions.com

Согласно опубликованным данным, американское военное ведомство заказало для проведения цикла испытаний прототип четырёхствольной винтовки L4 Caseless Ammo, которую также называют "гаражной винтовкой" по причине того, что ее создатель Мартин Гриер разработал винтовку в своем гараже, потратив на это около 500 тысяч долларов. Новинка была представлена на оружейной выставке SHOT Show 2018, проходящей в начале года в Лас-Вегасе и сразу же привлекла внимание военных.

Винтовка L4/L5 Caseless Ammo представляет собой автоматическую винтовку, у которой отсутствуют традиционные механические системы перезарядки. Патроны упакованы в специальные короба, выстрел инициируется и контролируется электроникой. Заряда батареи хватает на 15 тысяч выстрелов. Стрельба ведется в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также в "режиме дробовика". Разработана в двух вариантах: четырехствольная L4 калибра 6 мм и пятиствольная L5 калибра 5,6 мм. При этом сам создатель называет винтовку "одноствольной с определенным количеством отверстий в стволе", так как ствол изготовлен из единого куска металла.