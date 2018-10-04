Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
Американская армия ищет замену стоящим на вооружении уже в течение 55 лет винтовкам М16/М4. Среди прочих вариантов оружия, предложенных известными мировыми производителями, Минобороны США также заинтересовала так называемая "гаражная винтовка", передает "Warspot" со ссылкой на портал gazette.com.
fdmunitions.com
Согласно опубликованным данным, американское военное ведомство заказало для проведения цикла испытаний прототип четырёхствольной винтовки L4 Caseless Ammo, которую также называют "гаражной винтовкой" по причине того, что ее создатель Мартин Гриер разработал винтовку в своем гараже, потратив на это около 500 тысяч долларов. Новинка была представлена на оружейной выставке SHOT Show 2018, проходящей в начале года в Лас-Вегасе и сразу же привлекла внимание военных.
Винтовка L4/L5 Caseless Ammo представляет собой автоматическую винтовку, у которой отсутствуют традиционные механические системы перезарядки. Патроны упакованы в специальные короба, выстрел инициируется и контролируется электроникой. Заряда батареи хватает на 15 тысяч выстрелов. Стрельба ведется в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также в "режиме дробовика". Разработана в двух вариантах: четырехствольная L4 калибра 6 мм и пятиствольная L5 калибра 5,6 мм. При этом сам создатель называет винтовку "одноствольной с определенным количеством отверстий в стволе", так как ствол изготовлен из единого куска металла.
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Автомат с электронным зажиганием метательного заряда и батарейкой. Ну ну. Сколько интересно она протянет во влажности и при дождях? Сколько раз её можно уронить? А для рукпашной она сгодится?
Прикиньте сколько будет стоить блок стволов и насколько дольше будет цикл производства?
Кстати эта штучка работать будет после ЭМИ?
Кстати эта штучка работать будет после ЭМИ?
я бы поставил вопрос иначе. Не выстрелит ли она самопроизвольно при вспышке ЭМИ?
А на счёт влажности и при дождях, если прибор специально подготовлен, то ему чхать на это. Я с эхолотом и навигатором не только в дождь, но и в мокрый снег рыбачил. Всё лето-осень не снимал, не вытирал от дождя, не сушил. Не сломался. Так с лодкой и продал. И кого знаю, все так ездят.
Придраться лучше к тому, что блок пулек всего на 4-5 это же херня. Покустодрочить только. Когда из соседней комнаты или из-за угла в 50 м в тебя будет шмалять пара стволов в автоматическом режиме, тут не до прицеливаний будет.
Для снайперов тоже не подойдёт, ибо каждый ствол в блоке полюбас будет иметь свои погрешности.
Так что прототип винтовки ни рыба, ни мясо получился.
Согласен, но боевые действия это извините не рыбалка. Постоянные ударные нагрузки, попадание грязи в стволы и этот неотъёмный магазин, возможное повреждение этого магазина. Короткое замыкание по ряду причин, и автомат можно выбрасывать. Интересно эта штука выдержит тесты что АК проходит в камерах и с заморозкой?
По стволам согласен.