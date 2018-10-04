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04.10.2018
Военное обозрение

США: F-35 пора модернизировать. Что перестало устраивать?

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На фоне информации о первом боевом применении самолётов пятого поколения F-35 ВВС США представители компаний, входящих в группу по производству этих самолётов, объявили о необходимости модернизации истребителей. Заместитель министра обороны по программе приобретения и технической поддержки F-35 Эллен Лорд заявляет, что разработан план модернизации программных компонентов на самолётах пятого поколения.

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Это заявление заставило напрячься иностранных партнёров США, которые не так давно получили первые партии самолётов F-35. Ведь, по контракту, если производитель собирается обновлять программный комплекс самолёта последнего на данный момент поколения, значит, покупателю необходимо допускать "техбригаду", которая, после оплаты, и совершит упомянутое обновление. Даже если покупатель не успел толком проверить поведение этих самолётов в условиях тренировочных полётов.

Сообщается, что программа модернизации программного комплекса (так называемый Блок 4) уже утверждена представителями ВВС и ВМС США, ответственными за контакты с производителем. Называются фамилии этих людей: Джеймс Гюртс и Уилл Ропер. Программа предусматривает и смету дополнительных расходов.

Что именно собираются модернизировать на новейшем боевом самолёте? Речь идёт о программных компонентах, которые отвечают за взаимодействие с другими самолётами, участвующими в той или иной операции. Рассматривается вопрос повышения скорости обработки сигналов при наличии динамических угроз для F-35.

Представитель военного ведомства США вице-адмирал Мэт Уинтер (Mat Winter):

Темп обработки сигналов должен превышать темп, который сегодня имеют самолёты наших противников. Это позволит уверенно справляться с угрозами в условиях реального боя.

Самое интересное, что компания, занимающаяся модернизацией программного комплекса, реализованного на F-35, заявляет, что в связи с этой модернизацией последующая модернизация ПО обойдётся дороже, чем это планировалось ранее. Модернизация для всех тех стран, в распоряжении ВВС которых на сегодняшний день имеются F-35, оценивается в 16 млрд долларов. Из них 5,4 млрд долларов – закупка серии обновлений ПО на период до 2024 года.

03.10.2018
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Страны
США
Продукция
F-35
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