Когда стоит ждать появления китайских аналогов "Арматы" и "Коалиции"?
|Предположительно прототип танка Тип 99А2 (Китай).
|Источник: Военное обозрение
Китайская оборонная промышленность уже в настоящее время готова выпускать тяжелую боевую технику с необитаемыми боевыми отделениями. Об этом во время презентации новой колесной 155-мм САУ заявил ее главный конструктор Дин Шукуи, сообщает mp.weixin.qq.com.
Таким образом, можно предположить, что в ближайшем будущем для китайской армии и поставок на экспорт будут предложены аналоги российского основного танка Т-14 "Армата" и самоходно-артиллерийской установки 2С35 "Коалиция СВ".
|Китайский основной боевой танк Тип 99 (ZTZ99/ZTZ99A/ZTZ99B.
|Источник: china-defense.com
В принципе, для реализации этих проектов у китайской промышленности все есть. Например, новый танк может быть выполнен на базе существующего Тип 99. Не исключено, что будущая машина будет вооружена 140-мм пушкой, которая давно уже испытана.
Учитывая, как быстро китайцы реализуют новые военные проекты, бронетехника нового поколения и САУ могут появиться уже в ближайшие три-пять лет.
Дмитрий Лемешко
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