Когда стоит ждать появления китайских аналогов "Арматы" и "Коалиции"?

Предположительно прототип танка Тип 99А2 (Китай). Источник: Военное обозрение

Китайская оборонная промышленность уже в настоящее время готова выпускать тяжелую боевую технику с необитаемыми боевыми отделениями. Об этом во время презентации новой колесной 155-мм САУ заявил ее главный конструктор Дин Шукуи, сообщает mp.weixin.qq.com.

Таким образом, можно предположить, что в ближайшем будущем для китайской армии и поставок на экспорт будут предложены аналоги российского основного танка Т-14 "Армата" и самоходно-артиллерийской установки 2С35 "Коалиция СВ".

Китайский основной боевой танк Тип 99 (ZTZ99/ZTZ99A/ZTZ99B. Источник: china-defense.com

В принципе, для реализации этих проектов у китайской промышленности все есть. Например, новый танк может быть выполнен на базе существующего Тип 99. Не исключено, что будущая машина будет вооружена 140-мм пушкой, которая давно уже испытана.

Учитывая, как быстро китайцы реализуют новые военные проекты, бронетехника нового поколения и САУ могут появиться уже в ближайшие три-пять лет.

Дмитрий Лемешко