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04.10.2018
Вестник Мордовии

Когда стоит ждать появления китайских аналогов "Арматы" и "Коалиции"?

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Предположительно прототип танка Тип 99А2 (Китай).
Источник: Военное обозрение

Китайская оборонная промышленность уже в настоящее время готова выпускать тяжелую боевую технику с необитаемыми боевыми отделениями. Об этом во время презентации новой колесной 155-мм САУ заявил ее главный конструктор Дин Шукуи, сообщает mp.weixin.qq.com.

Таким образом, можно предположить, что в ближайшем будущем для китайской армии и поставок на экспорт будут предложены аналоги российского основного танка Т-14 "Армата" и самоходно-артиллерийской установки 2С35 "Коалиция СВ".


Китайский основной боевой танк Тип 99 (ZTZ99/ZTZ99A/ZTZ99B.
Источник: china-defense.com

В принципе, для реализации этих проектов у китайской промышленности все есть. Например, новый танк может быть выполнен на базе существующего Тип 99. Не исключено, что будущая машина будет вооружена 140-мм пушкой, которая давно уже испытана.

Учитывая, как быстро китайцы реализуют новые военные проекты, бронетехника нового поколения и САУ могут появиться уже в ближайшие три-пять лет.

Дмитрий Лемешко

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
ZTZ99
Армата
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1 комментарий
№1
04.10.2018 14:51
а почему не завтра?
и ракеты у них есть, наши тоже видели, значит через 3-5 лет у них будет строевой гиперзвук)
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