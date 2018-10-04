Сухопутные войска Индии проведут новые испытания израильского ПТРК "Спайк"

ЦАМТО, 3 октября. СВ Индии планируют провести сертификационные испытания ПТРК "Спайк" израильской компании Rafael Advanced Defense Systems Spike для принятия решения о возможности приобретения данной системы вооружения в рамках межправсоглашения в период 2019-2020 гг.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, СВ Индии намерены провести испытания ПТРК летом 2019 года в пустыне Раджастхан для оценки возможностей ИК ГСН ракеты.

По информации источников, по результатам предыдущих испытаний, проведенных в жарких условиях пустыни, где планируется применять большую часть этих систем, ПТРК был признан не соответствующим требованиям СВ Индии. Оценка результатов новых испытаний, вероятно, будет представлена на рассмотрение Совета по оборонным закупкам Министерства обороны до конца сентября 2019 года.

Если результаты испытаний будут признаны успешными, СВ Индии планируют приобрести 170 пусковых установок, 4500 ракет и 15 тренажеров в качестве временного решения для заполнения образовавшегося пробела. Эта поставка позволит частично удовлетворить потребность в 68 тыс. ПТРК, необходимых для оснащения 382 пехотных и 44 механизированных батальонов СВ Индии.

Ожидается, что позднее для обеспечения данных подразделений на вооружение будет принят разработанный Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) совместно с национальной частной компанией VEM Technologies ПТРК третьего поколения MPATGM (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile). Максимальная дальность стрельбы этой системы составит около 2,5 км.

На полигоне в Ахмеднагаре 15-16 сентября были проведены испытательные пуски двух 14,5-кг ракет MPATGM по мишеням, размещенным на различных дальностях, включая максимальную. Как заявлено, испытания признаны успешными.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2017 года Министерство обороны Индии отказалось от подписания крупного контракта на поставку ПТРК "Спайк" (275 пусковых установок и 5500 ракет) и поручило Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) разработать для СВ страны в течение 3-4 лет национальный переносной противотанковый ракетный комплекс MPATGM. По мнению правительства и руководства Министерства обороны Индии, реализующих концепцию "Делай в Индии", DRDO обладает необходимым опытом и технологиями для разработки национального ПТРК.

Кроме технических проблем, причиной аннулирования проекта закупки "Спайк" называли нерешенные вопросы с передачей технологий производства комплекса компании Bharat Dynamics Limited (BDL). Тем не менее, через несколько недель были озвучены планы закупки меньшего количества систем в рамках межгосударственного соглашения в случае, если ракета пройдет сертификацию.