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04.10.2018
ЦАМТО

MD Helicopters поставит вертолеты MD-530F "Кайюс Уорриор" ВС Кении

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MD-530F
Вертолет MD-530F. Фото: www.minihelicopter.net.

ЦАМТО, 3 октября. MD Helicopters Inc. (MDHI) объявила о заключении с командованием СВ США контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" для ВС Кении.

Соглашение также включает начальную материальную поддержку техники, поставку бортовых систем и наземного вспомогательного оборудования. Первые поставки будут выполнены в апреле 2019 года. Все вертолеты будут переданы заказчику в августе 2019 года.

Это второй контракт на поставку MD-530, подписанный в рамках долгосрочного соглашения с командованием СВ США. Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2017 года командование по заключению контрактов СВ США подписало с MD Helicopters пятилетнее соглашение на поставку до 150 легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530 (MD-530F "Кайюс Уорриор" и/или MD-530G) для стран-партнеров США. Общая стоимость контракта (при заказе всех 150 машин) составит 1,385 млрд. долл. Соглашение также включает оказание услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава, управлению программой, поставку запчастей. Поставки будут выполняться партиями. Объемы закупок и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Планируется, что реализация программы будет полностью завершена к 31 августа 2022 года.

Первый контракт в рамках соглашения предполагал поставку 30 новых MD-530F в вооруженной версии стоимостью 176,6 млн. долл. для ВВС Афганистана. Поставка этих машин будет выполнена к сентябрю 2019 года.

Таким образом, на текущий момент с MDHI заключены контракты на поставку 36 вертолетов MD-530F "Кайюс Уорриор" в вооруженной версии.

Вертолеты ВС Кении будут поставлены в конфигурации с недавно сертифицированной стеклянной кабиной пилотов Блок.1, удароустойчивой топливной системой, состоящей из основного топливного бака и 38-галлонного дополнительного топливного бака, системой управления оружием FN Herstal, реконфигурируемой системой вооружения (MCAS) DillonAero, системой прицеливания DillonAero, 62-мм бронезащитой, пулеметным контейнером HMP400 компании FN Herstal с 12,7-мм пулеметом M3, ПУ M260 с семью НАР. Машина также будет оснащена радиостанциями Harris RF-7850A и Rockwell Collins HF-9000D.

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Кения
США
Компании
FN Herstal
MD Helicopters
Проекты
LOH MD
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