AGM-88E AARGM. Клин клином вышибают

ВМС США заключили контракт с корпорацией Northrop Grumman на производство 7-й полномасштабной серийной партии противорадиолокационных ракет AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (2 октября).

Контракт будет выполняться в интересах ВМС США, ВВС Италии и Австралии для отражения все более опасных наземных угроз. "Быстрое распространение современных средств ПВО заставляет искать самые передовые решения по борьбе с ними. AARGM это доступное решение, меняющее правила игры, и мы гордимся тем, что предоставляем такое оружие для наших истребителей", говорит вице-президент, генеральный директор отделения оборонительных электронных систем компании Кэри Ралстон.

AGM-88E AARGM это сверхзвуковая ПРЛР воздушного базирования для замены AGM-88 HARM, находится на вооружении таких боевых самолетов как FA-18C/D Hornet, FA-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler.