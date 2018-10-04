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04.10.2018
Военный паритет

AGM-88E AARGM. Клин клином вышибают

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AGM-88E
Противорадиолокационная ракета AGM-88E AARGM.
Источник: defence.pk

ВМС США заключили контракт с корпорацией Northrop Grumman на производство 7-й полномасштабной серийной партии противорадиолокационных ракет AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (2 октября).

Контракт будет выполняться в интересах ВМС США, ВВС Италии и Австралии для отражения все более опасных наземных угроз. "Быстрое распространение современных средств ПВО заставляет искать самые передовые решения по борьбе с ними. AARGM это доступное решение, меняющее правила игры, и мы гордимся тем, что предоставляем такое оружие для наших истребителей", говорит вице-президент, генеральный директор отделения оборонительных электронных систем компании Кэри Ралстон.

AGM-88E AARGM это сверхзвуковая ПРЛР воздушного базирования для замены AGM-88 HARM, находится на вооружении таких боевых самолетов как FA-18C/D Hornet, FA-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler.

03.10.2018
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Страны
Австpалия
Италия
США
Продукция
EA-18
Super Hornet
Компании
Northrop Grumman
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