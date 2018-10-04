"Хеллфайры" идут в Японию и Нидерланды

Компания Lockheed Martin получила контракт на сумму 631 млн долл США на поставку УР класса "воздух-поверхность" Hellfire для вооруженных сил Нидерландов и Японии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (2 октября).

Контракт был подписан 1 октября, ракеты и сопутствующее оборудование будут поставляться по линии иностранных военных продаж правительства США. Работы будут выполняться на объекте компании в Орландо (Флорида) с предполагаемой датой завершения 3 сентября 2021 года.

Hellfire II (AGM-114) может запускаться с целого ряда воздушных (в том числе беспилотных), наземных и морских платформ, выпущено в общей сложности более 26 тыс единиц для ВС США и 15 стран мира.