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04.10.2018
Военный паритет

"Хеллфайры" идут в Японию и Нидерланды

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УР "Hellfire "
УР класса "воздух-поверхность "Hellfire ".
Источник: defence-blog.com

Компания Lockheed Martin получила контракт на сумму 631 млн долл США на поставку УР класса "воздух-поверхность" Hellfire для вооруженных сил Нидерландов и Японии, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (2 октября).

Контракт был подписан 1 октября, ракеты и сопутствующее оборудование будут поставляться по линии иностранных военных продаж правительства США. Работы будут выполняться на объекте компании в Орландо (Флорида) с предполагаемой датой завершения 3 сентября 2021 года.

Hellfire II (AGM-114) может запускаться с целого ряда воздушных (в том числе беспилотных), наземных и морских платформ, выпущено в общей сложности более 26 тыс единиц для ВС США и 15 стран мира.

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Япония
Продукция
AGM-114
Компании
Lockheed-Martin
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