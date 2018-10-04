Саудовская Аравия вооружается южнокорейскими ПТРК

Вооруженные силы Саудовской Аравии получили партию переносных ПТРК Raybolt производства южнокорейской оборонной компании LIG Nex1, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на armyrecognition.com (1 октября).

Ракета впервые была представлена на выставке в феврале 2017 года, а на выставке DX-Korea 2018 дебютировал вариант ПТРК для оснащения противотанковой бронированной машины K-153C на шасси (4х4) Light Tactical Vehicle (LTV) производства Kia Motors. Максимальная дальность стрельбы ПТУР 2,5 км.

ПТРК выполнен по принципу "выстрелил-забыл", может поражать цель и по прямой линии, и сверху (второй режим позволяет оператору запустить ракету из укрытия).