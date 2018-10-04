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04.10.2018
Военный паритет

Финский контейнерный миномет завершил этап испытаний

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NEMO Container
Финский самоходный миномет NEMO Container калибра 120 мм.
Источник: janes.com

Финская компания Patria завершила серию испытаний со стрельбами с ходу своего самоходного миномета NEMO Container калибра 120 мм, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (28 сентября).

За неделю испытаний было выпущено более 300 выстрелов, миномет установлен на шасси Sisu E13 TP (88). Разработчики отметили лишь небольшую разницу в скорострельности при стрельбы с ходу и с неподвижного состояния машины. Прицеливание производилось при движении машины.

Следующий этап испытаний начнется в октябре, миномет будет тестироваться на других типах шасси. Миномет находится в стандартном 20-футовом грузовом контейнере, что позволяет ускорить монтаж, в том числе на морские суда.

Система весит 10 т, боезапас 100 выстрелов, экипаж - командир, наводчик и два-три заряжающих. Угол возвышения ствола от -3 до +85 градусов, дальность стрельбы до 10 км, скорострельность до 10 выстр/мин (может обеспечить одновременное попадание в район цели нескольких мин).

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Финляндия
Продукция
Nemo
Компании
Patria
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