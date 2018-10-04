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04.10.2018
ЦАМТО

Радиотехнические войска ЗВО пополнились новыми и модернизированными радиолокационными станциями

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55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ»
Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».
Источник: janes.com

ЦАМТО, 3 октября. В войска Западного военного округа поступили 17 новых и модернизированных радиолокационных станций.

В числе новых поступивших станций – современные "Небо-У" и "Небо-УМ", "Каста-2-2", "Подлет-К1" и "ВВО". Кроме того, поставлены прошедшие глубокую модернизацию станции "Небо" и "Оборона-14", а также ряд высотомеров.

В ближайшее время станции заступят на боевое дежурство, что значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющих малую отражающую поверхность.

Всего в рамках поставок нового вооружения, военной и специальной техники в Западный военный округ до конца текущего года должно поступить еще около тысячи образцов ВВСТ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

03.10.2018
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Продукция
Каста-2
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
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