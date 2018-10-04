ПТРК ММP осваивает море

Компания МBDA работает над морским вариантом ПТРК ММP (Missile Moyenne Porte - ракета средней дальности), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (1 октября).

ММР действует по принципу "выстрелил-забыл" (Fire and Forget) и в автономном режиме "без вмешательства человека" (man-in-the-loop). Предыдущее поколение таких систем работало по принципу "на линии вздоха" (line of sigh, т.е. требовало полного участия человека в наведении ракеты на цель от начала до конца), что делало применение на море невозможным.

Морские стрельбы были завершены две недели назад "для демонстрации возможностей противотанковой системы", по пока нет заказов от ВМС. MBDA полагает, что ракета может использоваться для поражения надводных целей или объектов на берегу.

Разработка ПТРК началась в 2009 году по инициативе компании, серийное производство ведется с 2013 года. Морской вариант (десантная лодка с резиновым жестким корпусом ECUME с ПТРК) будет демонстрироваться на выставке Euronaval 2018.