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04.10.2018
ТАСС

Моряки-североморцы установили в Арктике памятник экипажам погибших тральщиков

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Льды Арктики. Архивное фото
Льды Арктики. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / ykumsri

В церемонии приняли участие представители экипажей кораблей Северного флота, руководство и жители поселка Диксон

МУРМАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Освящение памятника экипажам погибших при защите союзнических конвоев в годы Великой Отечественно войны тральщиков прошло в Диксоне. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в самом северном населенном пункте России - поселке Диксон (полуостров Таймыр) состоялось освящение памятника экипажам тральщиков: Т-114, Т-118, Т-120, героически погибшим при защите арктических конвоев в августе-сентябре 1944 года", - сообщает пресс-служба.

Памятник был установлен моряками арктической группировки Северного флота совместно с администрацией поселка Диксон по инициативе экипажа морского тральщика "Владимир Гуманенко". Он представляет собой якорь тральщика, установленный на каменном пьедестале с информационной табличкой. В церемонии освящения приняли участие представители экипажей кораблей Северного флота, завершающих выполнение задач очередного арктического похода, руководство и жители поселка Диксон. После освящения памятника в поселковом Храме Пресвятой Троицы состоялась лития по защитникам Отечества, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Воины-североморцы не впервые принимают участие в установке и облагораживании памятников воинской славы в Арктике. В августе 2015 года во время празднования 100-летия поселка Диксон экипажи кораблей Северного флота помогли местным жителям с проведением ремонта мемориала "Братская могила семи героев-североморцев" и памятника исследователю Арктики Никифору Бегичеву. В ходе недавней комплексной экспедиции на Новую Землю североморцы также установили и восстановили несколько мемориалов исследователям и защитникам российской Арктики.

Тральщики Т-114 и Т-118 обеспечивали проводку конвоя БД-5 между портами Северодвинск и Диксон. 12 августа 1944 года они вместе с транспортом "Марина Раскова", на котором находилось 417 человек команды и пассажиров, в том числе 116 женщин и 20 детей, были потоплены в Карском море немецкой подводной лодкой U-365. Тральщик Т-120 погиб 24 сентября 1944 года в Карском море, обеспечивая проводку конвоя ВД-1, он был дважды торпедирован немецкой подводной лодкой U-739. Днем ранее экипаж другой гитлеровской субмарины U-957 потопил сторожевой корабль "Бриллиант", который принял на себя удар торпеды, защищая самое большое судно конвоя - транспорт "Революционер", благодаря чему конвой прибыл в пункт назначения без потери транспортных судов.

03.10.2018
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принадлежат ТАСС
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