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04.10.2018
Военный паритет

"Инспектор" - новый беспилотный охотник на мин

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INSPECTOR
Беспилотное роботизированное судно INSPECTOR.
Источник: navyrecognition.com

Компания ECA Group представила беспилотное роботизированное судно INSPECTOR 120 для военных флотов, в частности, для ведения противоминной войны, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (3 октября).

Компания занимается проектированием и поставкой беспилотных аппаратов в течение 15 лет. Аппарат имеет длину 12 м, имеет систему опознавания и уничтожения мин (Mine Identification and Destruction Systems - MIDS), два бортовых гидролокатора и одну буксируемую ГАС.

Новое поколение тральщиков ВМС стран НАТО длиной от 70 до 90 м может оснащаться подводными беспилотными аппаратами, которые увеличивают продолжительность миссии и безопасность (данный дрон может размещаться на тральщиках длиной от 50 м).

03.10.2018
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принадлежат Военный паритет
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ECA Group
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