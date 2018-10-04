"Инспектор" - новый беспилотный охотник на мин

Компания ECA Group представила беспилотное роботизированное судно INSPECTOR 120 для военных флотов, в частности, для ведения противоминной войны, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (3 октября).

Компания занимается проектированием и поставкой беспилотных аппаратов в течение 15 лет. Аппарат имеет длину 12 м, имеет систему опознавания и уничтожения мин (Mine Identification and Destruction Systems - MIDS), два бортовых гидролокатора и одну буксируемую ГАС.

Новое поколение тральщиков ВМС стран НАТО длиной от 70 до 90 м может оснащаться подводными беспилотными аппаратами, которые увеличивают продолжительность миссии и безопасность (данный дрон может размещаться на тральщиках длиной от 50 м).