Летчики России и Сербии приступили к совместным полетам на учении "БАРС-2018"

ЦАМТО, 3 октября. В рамках российско-сербского летно-тактического учения "БАРС-2018" летчики армейской авиации приступили к выполнению первых полетных заданий – доставка групп тактического десанта в пункт назначения и эвакуация подразделений спецназа из зоны, занятой условным противником.

В состав экипажей вертолетов входят представители обеих стран, совместными действиями выполняются все поставленные задачи.

В первый день учения полеты проходили в сложных метеоусловиях, низкая облачность и осадки усложняли задачу для летного состава.

Экипажи вертолетов Ми-8 выполняли полет на высотах менее 100 м.

В ходе первого эпизода учения было задействовано по 4 экипажа армейской авиации от двух стран.

В ближайшее время будут также отработаны задачи по перехвату воздушных целей в составе пары летчиками истребителей МиГ-29, а также эвакуация условно пострадавших экипажей и доставка в военный госпиталь в дневное и ночное время.

Летно-тактическое учение "БАРС-2018" проходят на территории Республики Сербия с 1 по 5 октября, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.