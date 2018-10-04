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04.10.2018
РИА Новости

Российские саперы разминируют американские бомбы в Лаосе

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Российский сапер проводит разминирование Пальмиры с помощью робототехнического комплекса Скарабей. Архивное фото
Российский сапер проводит разминирование Пальмиры с помощью робототехнического комплекса Скарабей. Архивное фото.
Источник: © Фото : Министерство обороны РФ

КУБИНКА (Московская область), 3 окт - РИА Новости. Отряд разминирования международного противоминного центра Вооружённых сил России в октябре отправляется в Лаос для оказания содействия в разминировании страны от оставшихся американских бомб, заявил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В целях выполнения решения президента Российской Федерации - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами отряд разминирования международного противоминного центра ВС РФ убывает в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для оказания содействия в разминировании территории данной страны", - сказал Ставицкий.

Командировка продлится с октября по март 2019 года, уточнил он на проходящем в парке "Патриот" восьмом заседании экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию.

"Отряд оснащен современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, средствами индивидуальной защиты сапера. В отряд включены расчеты минно-розыскной службы", - отметил генерал-лейтенант.

Ставицкий пояснил, что джунгли Лаоса нашпигованы неразорвавшимися американскими бомбами, сброшенными на эту страну в 1960 - 1970 годы. Большинство из них были кассетными, противопехотными, при этом треть этих боеприпасов до сих пор не обезврежена, из-за чего свыше половины лаосских провинций считаются опасными.

"Указанные мины трудно обнаружить и обезвредить. Особенно подвержены риску дети. Число жертв от сброшенных с воздуха взрывных устройств с 1964 года оценивается в десятки тысяч человек, подавляющее большинство которых - гражданские лица", - добавил он.

Данная угроза останавливает жителей от возвращения на фермы, из-за чего сельхозугодья пустуют.

"До сих пор никто не мог или не хотел помочь лаосцам. Сегодня пришло время прервать счет этих жертв. Это будет делаться руками саперов международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации. Запланировано также провести подготовку местных саперов и обеспечить их средствами поиска и индивидуальной защиты", - заключил Ставицкий.

03.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Лаос
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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