США и Франция решают проблему "Скальпа"

Министр обороны США Джим Мэттис и министр обороны Франции Флоренс Парли во время пресс-конференции в Париже 2 октября 2018 года.

Военные власти США и Франции ведут переговоры об экспортных продажах французского оружия с американскими компонентами, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (2 октября).

В этой сфере двумя важными вопросами являются возможность США поделиться военными технологиями со своими ближайшими союзниками, включая Францию, и второй - могут ли эти технологии проданы третьим странам и как Франция обеспечит защиту этих технологий от взлома.

Эта тема получила актуальность после контракта Франции с Египтом по продаже истребителей Rafale, в арсенал которых входят КР типа Scalp (в них используются американские компоненты). Министр Парли поблагодарила своего американского коллегу за помощь в получении разрешения США на вооружение БЛА типа Reaper. Она также сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует приехать во Францию 11 ноября - в День Перемирия (Armistice Day), который означает конец Первой мировой войны. В этой войне "миллионы военнослужащих погибли в окопах".

Мэттис заявил, что его не беспокоят планы Франции и Германии построить более сильную европейскую оборону, поскольку есть вопросы, которые "представляют интерес только для европейцев". "До тех пор, пока европейская оборона не будет дублировать НАТО или конкурировать с альянсом, мы видим на этот процесс позитивно", сказал глава Пентагона. Ранее Мэттис встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поедет в Брюссель на заседание министров обороны стран НАТО.