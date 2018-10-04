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04.10.2018
Интерфакс-АВН

Американское летальное оружие поступило на Украину - источник

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Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области.
Источник: © РИА Новости, Стрингер

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - США поставили на Украину крупную партию летального оружия и боеприпасов, включая ракеты, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, поставка осуществлена "30 августа через пограничный пункт пропуска "Краковец".

"На Украину ввезены около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. холостых патронов", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, получателем оружия и боеприпасов является "военная часть А-4150, которая дислоцирована на Украине, Львовской области (Яворовский район, населенный пункт Старичи)".

Отправитель груза - "военная база в США, которая расположена в штате Нью-Йорк, в городе Сиракузы, по адресу Томпсон-Роуд, 6900", сообщил собеседник агентства.

03.10.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Ирак
Россия
США
Украина
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