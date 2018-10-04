В США изучают предложение Польши о размещении военной базы - дипломат
Совместные учения войск США и Польши.
Источник: AP Photo / Lukasz Szelemej
Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Вашингтон изучает предложение Варшавы о размещении в Польше на постоянной основе американской военной базы.
"Польский народ сделал сильное предложение, и оно рассматривается", - сообщила журналистам постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
"Думаю, что на это потребуется время", - отметила американский постпред, полный текст брифинга которой распространило постпредство США при НАТО.
К.Б.Хатчисон полагает, что министр обороны Джеймс Мэттисон, скажет что-либо на эту тему в ближайшие два дня.
3 и 4 октября в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО с участием главы Пентагона.
03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
loading...