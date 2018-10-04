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04.10.2018
Интерфакс-АВН

Четырех пусковых установок С-300 достаточно, чтобы "закрыть" небо над сирийско-израильской границей - эксперт

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Айтеч Бижев
Айтеч Бижев.
Источник: rt-online.ru

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Четыре пусковые установки С-300 смогут полностью "перекрыть" сирийско-израильскую границу, заявил в среду "Интерфаксу" ведущий российский эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

"Четыре пусковых установки по четыре ракеты - это 16 ракет. Радиус действия у них 250 км, этого достаточно чтобы полностью перекрыть сирийско-израильскую границу", - сказал А.Бижев.

"Там целый оркестр. Не только С-300, но и Су-27, Су-30, общее радиолокационное поле. Кроме этого, системы прикрываются "Панцирями" и другими комплексами, а также средствами РЭБ", - добавил эксперт.

В разные годы А.Бижев был заместителем начальника Главного штаба войск ПВО, первым заместителем начальника Главного штаба ВВС РФ, заместителем главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности сообщил, что Россия завершила поставку в Сирию систем ПВО С-300. "Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", - сказал С.Шойгу.

17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли. Минобороны РФ возложило вину за крушение российского самолета на ВВС Израиля. Действия израильских летчиков, которые подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО Ил-20, в Минобороны РФ назвали преступной халатностью. Израиль отверг обвинения.

С.Шойгу заявил на прошлой неделе, что после трагедии с Ил-20 Россия решила передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Кроме того, по словам министра, командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы.

"В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории. Убеждены, что реализация данных мер охладит "горячие головы" и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим", - заявил С.Шойгу.

На фоне сообщений о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию тяжелые военно-транспортные самолеты Воздушно-космических сил России Ан-124-100 "Руслан" начиная с 27 сентября совершили семь рейсов на авиабазу Хмеймим. Последний был осуществлен минувшей ночью. Всего в доставке грузов из России в Сирию были задействованы три Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035. Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

В минувшее воскресенье на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус зашел тяжелогруженый корабль, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика". Кроме того, на базу в Тартус прибыл большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

03.10.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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