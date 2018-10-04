"Летучий голландец": на Украине считают себя "невидимками"

Командир украинского судна считает, что его судно "невидимо" для России

Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула назвал свое судно "невидимым" для российских кораблей. Как рассказал военный, "Кременчуг" сопровождал украинские корабли во время перехода в Азовское море. По словам Регулы, судно может быть незамеченным благодаря своему размеру, радиопоглощающим обводам корпуса и специальной покраске. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал заявление военного "сказками".

Командир украинского бронекатера "Кременчуг" Александр Регула рассказал, что его судно "невидимо" для российских кораблей. По его словам, "Кременчуг" сопровождал украинские корабли "Донбасс" и "Корец", в то время как они переходили в Азовское море. Регула подчеркнул, что до Керченского пролива катерам удалось дойти "вообще незамеченными".

"Они [российский экипаж] сначала думали, что это их собственные корабли пограничников. Тогда мы снова "потерялись" и появились не в том месте. Они нас заметили только когда мы уже возле "Донбасса" шли", - заявил командир катера.

По словам Регулы, "Кременчуг" может оставаться незамеченным благодаря небольшому размеру, радиопоглощающим обводам корпуса и специальной покраске. "На радаре оно показывает такую маленькую засветочку. Может, помеха? Кто его знает? Захватить ее по-нормальному нереально", - добавил он.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя заявление Регулы о "невидимости" бронекатера, заявил, что на Украине пытаются рассказать "сказки про "Летучего голландца", которым никто не поверит".

"Теперь, очевидно, они заявят, что у них на базе морского флота Украины еще есть много морских вооружений, но они тоже невидимые. Это очень удобная позиция, рассказать, что у них что-то есть, но его нельзя увидеть. Деятели украинской обороны доходят до абсурда", - отметил Иоффе.

Видеозапись перехода кораблей "Донбасс" и "Корец" под Крымским мостом была опубликована телеканалом "Россия 24" 23 сентября. Сообщалось, что корабли ВМС ВСУ идут из Одессы в порт Бердянска.

После перехода судов президент Украины Петр Порошенко поблагодарил экипаж "за безупречно выполненный приказ".

"Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" и морской буксир А830 "Корец" с выходом в Азовское море", - написал украинский лидер.

Однако тогда же в российских СМИ появилась информация, что украинские капитаны в Керчи попросили о лоцманской поддержке и сопровождении кораблей береговой охраны ФСБ России.

Примерно в то же время ФАН сообщил, что ВМС Украины направили два артиллерийских бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" навстречу "Донбассу" и "Корецу" после того, как они прошли Крымский мост.

Эти два суда, направлявшиеся в Азовское море, по словам Порошенко, должны были стать частью отряда новой военно-морской базы ВМС Украины. О создании базы Киев начал активно заявлять в начале сентября. Причиной этому послужило выполнение украинскими военными распоряжения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины и его секретаря Александра Турчинова. Согласно заявлению членов СНБО и Порошенко, необходимо усилить украинское военное присутствие на юге стрнаны.

Генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан заявил, что создание военно-морской базы на Азовском море заставит Россию изменить свою политику в отношении Киева.

"Украина будет способна создать соответствующую структуру в виде этой военно-морской базы, которая будет серьезным оппонентом России в Азовском море, и приведет к тому, что наш агрессивный, террористический сосед вынужден будет пойти на уступки, сесть за стол переговоров, и в контексте тех же минских договоренностей и международного права решить те вопросы, которые существуют", - подчеркнул Богдан.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Азовское море должно стать внутренним морем Украины.

"Конечно, всем нам понятно, что Азов - это не внутреннее, а территориальное море, к этому мы должны прийти. Но сейчас проходит международный арбитраж по нарушениям прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по Керченскому проливу, и по нелегальному строительству Крымского моста", - цитирует его слова НСН.

Обстановка в Азовском море усугубилась в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно "Норд". Кроме того, Киев обвинил Россию в "незаконных" досмотрах украинских судов, следующих в порты на азовском побережье.

Киев на протяжении нескольких лет обвиняет Россию в поддержке ополченцев Донбасса, однако сами украинские политики и военные неоднократно признавались, что доказать российское присутствие на территории самопровозглашенных республик Киеву не удается. Москва же постоянно заявляет о том, что российские военные не присутствуют на территориях Украины, неподконтрольных Киеву, а также не оказывает материальной, военной и технической помощи ополченцам.

Другой проблемой во взаимоотношениях Москвы и Киева является переход Крыма под юрисдикцию России весной 2014 года. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной, территорией.

Москва же неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности полуострова "исторически закрыт".

Отдел "Армия"