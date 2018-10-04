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04.10.2018
Российская газета

Новые бомбы для "летающих танков" Су-25 испытали в Ираке

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Самолет Су-25
Самолет Су-25 ВВС Ирака.
Источник: https://fotki.yandex.ru/users/altyn41

Иракские военно-воздушные силы продолжают активно применять "летающие танки" - штурмовики Су-25. Причем в этой стране налажено собственное производство боеприпасов для них. Так, в Сети появились фотографии, запечатлевшие испытания фугасных авиационных бомб.

По разным данным, в настоящее время на вооружении ВВС этого государства находятся более двух десятков таких боевых самолетов. Первые поставки начались в июне 2014 года. На фронтах войны с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ создалась критическая ситуация, и Ирак запросил срочной помощи. Первая партия из 5 штурмовиков была доставлена в Багдад транспортником Ан-124.

Также некоторое количество "двадцать пятых" переданы соседним Ираном. Они принадлежали Корпусе Стражей Исламской Революции. Что любопытно, данные самолеты ранее тоже принадлежали ВВС Ирака. Эти Су-25 были закуплены Саддамом Хусейном у СССР во время ирано-иракского конфликта. Штурмовики успешно применялись в ходе этой кровопролитной войны.

Однако в 1991 году, во время бомбардировок Ирака американцами и их союзниками, в числе 130 самолетов, перелетевших в Иран, были и штурмовики Сухого. И вот, спустя десятилетия, "летающие танки" вернулись обратно.

Применение Су-25, а также вертолетов Ми-35М и Ми-28 российского производства сыграло существенную роль в борьбе с террористами и, в конце концов, позволило нанести им поражение.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Ирак
Иран
Россия
США
Продукция
Ан-124
МИ-28
Ми-35
Ми-35М
Су-25
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