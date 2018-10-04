"Черемуха" поможет выявить пункты управления беспилотниками

В России разработали устройство "Черемуха" для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Модуль радиомониторинга "Черемуха" не только обнаружит беспилотник, но и определит пункт его управления.

Об этом сообщили в холдинге "Радиоэлектроника", который входит в госкорпорацию Ростех. Новейшая разработка уже подтвердила свою эффективность. Устройство в состоянии определить направление, в котором находится дрон и оператор. Погрешность будет составлять всего два градуса.

"Черемуху" планируется интегрировать в состав единого комплекса противодействия беспилотникам. Сюда войдут сразу несколько устройств: модуль пассивного когерентного локатора (ПКЛ), который обнаруживает объект и отражает волны, и модуль радиоэлектронного подавления "СЕРП". После действия ПКЛ "Черемуха" определит, поступают ли на обнаруженные цели радиосигналы и выяснит, являются ли объекты беспилотниками, а также найдет пульт управления дроном.

В холдинге "Радиоэлектроника" добавили, что в настоящее время беспилотники все чаще используются как высокоэффективное оружие. Поэтому для обеспечения безопасности объектов гражданской и военной инфраструктуры необходима современная защита. "Черемуха" может заинтересовать как специальные службы, так и собственников объектов.

Светлана Цыганкова