Нет аналогов: новую тяжелую БМП Т-15 назвали значительной угрозой

Россия представила целый ряд передовых образцов бронетехники еще в 2015 году. Самыми интересными стали танк четвертого поколения Т-14 на платформе "Армата", новая самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" и боевая машина пехоты нового поколения Т-15. В основе новой БМП, как и в случае с танком Т-14, лежит платформа "Армата". Для российских войск эта машина не менее важна, чем ее более тяжелый "родственник", пишет Military Watch Magazine. В заголовке издание называет новую боевую машину значительной угрозой для потенциальных противников РФ.

Т-15, вес которой составляет около 50 тонн, стала одной из самых тяжелых БМП в мире. Во времена холодной войны считалось, что БМП должны выдерживать не только попадания из реактивных гранатометов, но и защищать экипаж и десант от ядерного и химического заражения - считалось, что в случае конфликта между НАТО и странами Организации Варшавского договора будет широко применяться оружие массового поражения. Т-15 построена в соответствии с этими представлениями, однако при ее создании был учтен и опыт, полученный Вооруженными силами РФ после распада СССР. К примеру, опыт городских боев. В результате T-15, как и израильская БМП Namer, созданная на основе танка Merkava IV, объединяет идею БМП времен холодной войны с концепцией современного танка.

Для машины, предназначенной для перевозки личного состава, Т-15 необычайно тяжела - ее масса превышает вес танков Т-80 и Т-90 на несколько тонн. На машину (вариант 2015 года) установлен боевой модуль "Эпоха" с 30-мм автоматической пушкой 2А42, противотанковыми ракетами "Корнет" и 7,62-мм пулеметом. На сегодняшний день "Корнет-Д" - одна из лучших противотанковых ракет в мире. ПТУР, реализующая концепцию "выстрелил и забыл", позволяет Т-15 вести огонь по нескольким целям одновременно. Кроме того, ракета предназначена для преодоления динамической и активной зашиты. Даже более старые версии "Корнета" уничтожали в бою израильские Merkava IV и американские M1 Abrams. Последние варианты ракеты способны справиться с любым современным танком.

ТБМП Т-15 с 57-мм дистанционно-управляемым боевым модулем "Кинжал". Источник: vestnik-rm.ru

И все же главное предназначение Т-15 - транспортировка личного состава. Шасси БМП отличается от танкового тем, что двигатель установлен спереди, за счет чего появилась возможность разместить десант в задней части машины. Несмотря на значительный вес, Т-15 может перемещаться по полю боя со скоростью до 70 километров в час, обеспечивая при этом защиту экипажа и десанта от широко спектра угроз. На Т-15, как и на танке Т-14, установлена система активной защиты "Афганит". Система использует радиолокатор миллиметрового диапазона для обнаружения угрожающих машине ракет и снарядов, после чего пускает в ход дымовые шашки и аэрозольные гранаты для блокирования наведения ПТУР. Если этого оказалось недостаточно, в ход идут "противоснарядные мортиры", уничтожающие ракеты и снаряды противника на подлете к Т-15. На БМП также установлен модульный комплекс встроенной динамической защиты "Малахит" с возможностью метания бронепластины в подлетающий боеприпас еще до контакта с броней.

Как и в случае с танком Т-14, у США и их европейских партнеров нет аналогов БМП Т-15. Ближайшим эквивалентом можно назвать разве что уже упомянутый израильский Namer.

Из-за высокой стоимости Т-15 вряд ли станет самой массовой российской БМП, особенно учитывая тот факт, что более легкие "Бумеранг" и "Курганец" оснащены тем же боевым модулем. Вероятно, ее вместе с Т-14 будут использовать там, где в случае конфликта ожидаются наиболее интенсивные боевые действия. Ожидается также, что новая БМП привлечет иностранных заказчиков.

Подводя итог можно сказать, что Т-15 представляет собой инновационную БМП, которая станет эффективным дополнением к танку Т-14.

Т-15 с 57-мм боевым модулем "Кинжал". Источник: Вестник Мордовии

Илья Максимов