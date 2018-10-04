Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"

Индийская армия планирует приобрести 1770 перспективных основных боевых танков (программа FRCV), чтобы заменить устаревающие Т-72. Главным претендентом стал новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата", сообщает Sputnik News. Сумма контракта может превысить 4,5 миллиарда долларов.

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават накануне прибыл в Россию с шестидневным визитом. Военная делегация, которую возглавляет генерал, встретится с командованием ВС РФ и посетит ряд воинских формирований и военных учреждений. Ожидается, что в ходе переговоров будет подниматься тема закупки танков Т-14. По данным СМИ, Рават посетит подразделение, в котором танк на платформе "Армата" проходит опытную эксплуатацию. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Программа FRCV стартовала в ноябре 2017 года. Она предусматривает приобретение танков с определенными характеристиками. В наибольшей степени требованиям соответствуют Т-14 "Армата", украинский "Оплот" и южнокорейский танк K2 Black Panther. В соответствии с планом, новый танк будет производиться частной индийской компанией в сотрудничестве с зарубежным производителем оригинального оборудования. Отметим, что в настоящий момент именно российская техника составляет костяк бронетанковых подразделений индийской армии.

Также индийские военные рассматривают возможность модернизации имеющихся в их распоряжении танков Т-72. В частности, предлагается установить на них более мощные двигатели.

Илья Максимов