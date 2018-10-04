Войти
04.10.2018
Российская газета

Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"

1075
12
+2
Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата».
Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости

Индийская армия планирует приобрести 1770 перспективных основных боевых танков (программа FRCV), чтобы заменить устаревающие Т-72. Главным претендентом стал новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата", сообщает Sputnik News. Сумма контракта может превысить 4,5 миллиарда долларов.

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават накануне прибыл в Россию с шестидневным визитом. Военная делегация, которую возглавляет генерал, встретится с командованием ВС РФ и посетит ряд воинских формирований и военных учреждений. Ожидается, что в ходе переговоров будет подниматься тема закупки танков Т-14. По данным СМИ, Рават посетит подразделение, в котором танк на платформе "Армата" проходит опытную эксплуатацию. Официального подтверждения эта информация пока не получила.

Программа FRCV стартовала в ноябре 2017 года. Она предусматривает приобретение танков с определенными характеристиками. В наибольшей степени требованиям соответствуют Т-14 "Армата", украинский "Оплот" и южнокорейский танк K2 Black Panther. В соответствии с планом, новый танк будет производиться частной индийской компанией в сотрудничестве с зарубежным производителем оригинального оборудования. Отметим, что в настоящий момент именно российская техника составляет костяк бронетанковых подразделений индийской армии.

Также индийские военные рассматривают возможность модернизации имеющихся в их распоряжении танков Т-72. В частности, предлагается установить на них более мощные двигатели.


Илья Максимов

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Украина
Южная Корея
Продукция
K2
Армата
Т-72
Т-84 Оплот
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
20.09.2016
В прорыв за "Арматой"
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
12 комментариев
№1
04.10.2018 05:02
Новые двигатели на индийские танки, попросят новые пушки от Т-14 к ним, а там и боеприпасы надо. Привязной к танку Т-14 БПЛА для целеуказания шибко им нравится, тяжелые БМПТ-72 захотят иметь модернизацией из наличия. Одно расстройство для индийских генералов.
100 американцев военных атташе в Дели козни строят,  намекают делийцам, "...можем и вам устроить бармалейство, это мы запросто."
Тут главное газопроводы Иран-Индия плюсом к нефти, могут и Союзное Государство организовать, было время иранцы столетие там правили.
0
Сообщить
№2
04.10.2018 09:28
Это чё, они по 2,5 млн. за танк хотят? Или я не так посчитал?
А хо-хо не хо-хо? может еще и технологии за эти деньги передать?
Чехи вон БМП по 10 млн. покупают, и не журчат...
Индусы обурели просто, чай не 90-е, когда по дешевке все продавали...
А этот перл вообще надо занести в анналы истории:

Цитата, q
В наибольшей степени требованиям соответствуют Т-14 "Армата", украинский "Оплот"
+10
Сообщить
№3
04.10.2018 09:57
Если Россия поставит в Индию новейшие танки,то доступ к ним тут же получат военные из США...Индусам достаточно предложить Т-90МС....а продавать Т-14,которых еще нет в русской армии глупо...
+4
Сообщить
№4
04.10.2018 12:30
Цитата, q
В наибольшей степени требованиям соответствуют Т-14 "Армата", украинский "Оплот"

Это угроза, не отдадите даром Армату мы купим супертанк Оплот.

Индусы самые умные покупатели во вселенной, им подвластно время, могут вечно что-нибудь покупать
0
Сообщить
№5
04.10.2018 12:55
Глупо продавать танки которых сами не имеем. Но наши либерасты и не такое способноы.
+1
Сообщить
№6
04.10.2018 13:22
Продать надо , да еще и в кредит. Пообщайтесь с заводчанами, с деньгами туго, а так пять лет поживут нормально, как с заказом Т-90 двадцать лет назад. Мне не нравится ситуация с американским проектом легкого танка, явно лучше будет "Арматы" и мы приехали навсегда. А так появится возможность серийного производства Т-14/15 раньше их и европейского Лео-Лек.
-2
Сообщить
№7
04.10.2018 13:26
Отдаленно напоминает историю с Су-30МКИ. Когда в ВС Индии Т-14 будут уже в значительных количествах, наши спохватятся и тоже будут активно закупать...
+1
Сообщить
№8
04.10.2018 13:30
Цитата, Sapsan136 сообщ. №3
Если Россия поставит в Индию новейшие танки,то доступ к ним тут же получат военные из США.
Не иначе как с ножовкой?!
-2
Сообщить
№9
04.10.2018 14:23
Я думаю, для России будет полезнее если Индия купит оплот..... правда, боюсь за наше здоровье, как бы нам животы от смеха не надорвать когда индийцы на оплотах завоют......
Цитата, q
На харьковском заводе бронемашины имели парадный вид. Но после первой же мойки в Таиланде «украинцы» предательски поблекли, а местами новая краска и вовсе исчезла, обнажив под собой остатки совершенно другой, выцветшей от времени нитроэмали. Сопровождающие специалисты дали понять, что эти Т-84 сделаны из старых Т-80УД, «очистить которых, чтобы заново прогрунтовать, весьма проблематично». Если это так, тогда появляются другие вопросы. В частности, как быть с офертой «Укроборонпрома» от 14 сентября 2010 года, где сказано, что новенький Т-84 «Оплот» имеет ценник $ 4,3 млн., а б/у танк Т-80УД, модернизированный до уровня Т-84 «Оплот», стоит всего $ 1,5 млн. Несложный подсчет показывает, что Бангкок переплатил Киеву порядка $ 151,2 5 млн.
Представитель тайской армии, который был на Харьковском танковом заводе в дни приемки первых машин, выложил в анонимном блоге под ником monsoon фотографии цехов, в стенах которых хаотично хранятся комплектующие и узлы танков Т-64, Т-80УД и Т-84, в том числе и двигатели под открытым небом. Он был уверен, что бронемашины, которые поступили в Таиланд, не изготовлены с нуля, а собраны из того, что уже имелось с советских времен. Monsoon утверждал, что видел работающий конвейер, тогда как все остальные цеха стояли.
+2
Сообщить
№10
04.10.2018 14:45
Цитата, q
Мне не нравится ситуация с американским проектом легкого танка, явно лучше будет "Арматы" и мы приехали навсегда. А так появится возможность серийного производства Т-14/15 раньше их и европейского Лео-Лек.
Это что за проекты такие? Не поделитесь ссылочкой?
+1
Сообщить
№11
04.10.2018 18:31
Цитата, beka1 сообщ. №7
Отдаленно напоминает историю с Су-30МКИ. Когда в ВС Индии Т-14 будут уже в значительных количествах, наши спохватятся и тоже будут активно закупать...
Учитывая как идут индийский тендоры,то у нас уже будет Супер Армата.Су-30МКи не пример,у нас тогда были проблемы,а сейчас мы буквально за 5-6 лет получили больше самолетов чем Индия купила Су-30 за 18 лет.
0
Сообщить
№12
04.10.2018 19:04
Не вывезет Индия массовую закупку Т-14.  
1. Это не мобилизационный танк, как т-72 и его производные,   у Арматы ценник даже самым лучшим друзьям будет конским.
2. Не найдет страна брахманов прорву обученного персонала, которые будут эксплуатировать тысячу с лишним танков  с управлением на уровне самолета.

Упоминание Оплота вообще смешно. Даже если случится чудо,  кто будет выпускать тысячу Оплотов?  Это СУО можно купить.  Пушки у Рейнметалла выклянчить.    В/на   устраивают всенародные гулянья при выпуске каждого нового бронеавтомобиля, а тут такая серия танков.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути