Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
Индийская армия планирует приобрести 1770 перспективных основных боевых танков (программа FRCV), чтобы заменить устаревающие Т-72. Главным претендентом стал новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата", сообщает Sputnik News. Сумма контракта может превысить 4,5 миллиарда долларов.
Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават накануне прибыл в Россию с шестидневным визитом. Военная делегация, которую возглавляет генерал, встретится с командованием ВС РФ и посетит ряд воинских формирований и военных учреждений. Ожидается, что в ходе переговоров будет подниматься тема закупки танков Т-14. По данным СМИ, Рават посетит подразделение, в котором танк на платформе "Армата" проходит опытную эксплуатацию. Официального подтверждения эта информация пока не получила.
Программа FRCV стартовала в ноябре 2017 года. Она предусматривает приобретение танков с определенными характеристиками. В наибольшей степени требованиям соответствуют Т-14 "Армата", украинский "Оплот" и южнокорейский танк K2 Black Panther. В соответствии с планом, новый танк будет производиться частной индийской компанией в сотрудничестве с зарубежным производителем оригинального оборудования. Отметим, что в настоящий момент именно российская техника составляет костяк бронетанковых подразделений индийской армии.
Также индийские военные рассматривают возможность модернизации имеющихся в их распоряжении танков Т-72. В частности, предлагается установить на них более мощные двигатели.
Илья Максимов
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
100 американцев военных атташе в Дели козни строят, намекают делийцам, "...можем и вам устроить бармалейство, это мы запросто."
Тут главное газопроводы Иран-Индия плюсом к нефти, могут и Союзное Государство организовать, было время иранцы столетие там правили.
А хо-хо не хо-хо? может еще и технологии за эти деньги передать?
Чехи вон БМП по 10 млн. покупают, и не журчат...
Индусы обурели просто, чай не 90-е, когда по дешевке все продавали...
А этот перл вообще надо занести в анналы истории:
В наибольшей степени требованиям соответствуют Т-14 "Армата", украинский "Оплот"
В наибольшей степени требованиям соответствуют Т-14 "Армата", украинский "Оплот"
Это угроза, не отдадите даром Армату мы купим супертанк Оплот.
Индусы самые умные покупатели во вселенной, им подвластно время, могут вечно что-нибудь покупать
Если Россия поставит в Индию новейшие танки,то доступ к ним тут же получат военные из США.Не иначе как с ножовкой?!
На харьковском заводе бронемашины имели парадный вид. Но после первой же мойки в Таиланде «украинцы» предательски поблекли, а местами новая краска и вовсе исчезла, обнажив под собой остатки совершенно другой, выцветшей от времени нитроэмали. Сопровождающие специалисты дали понять, что эти Т-84 сделаны из старых Т-80УД, «очистить которых, чтобы заново прогрунтовать, весьма проблематично». Если это так, тогда появляются другие вопросы. В частности, как быть с офертой «Укроборонпрома» от 14 сентября 2010 года, где сказано, что новенький Т-84 «Оплот» имеет ценник $ 4,3 млн., а б/у танк Т-80УД, модернизированный до уровня Т-84 «Оплот», стоит всего $ 1,5 млн. Несложный подсчет показывает, что Бангкок переплатил Киеву порядка $ 151,2 5 млн.
Представитель тайской армии, который был на Харьковском танковом заводе в дни приемки первых машин, выложил в анонимном блоге под ником monsoon фотографии цехов, в стенах которых хаотично хранятся комплектующие и узлы танков Т-64, Т-80УД и Т-84, в том числе и двигатели под открытым небом. Он был уверен, что бронемашины, которые поступили в Таиланд, не изготовлены с нуля, а собраны из того, что уже имелось с советских времен. Monsoon утверждал, что видел работающий конвейер, тогда как все остальные цеха стояли.
Мне не нравится ситуация с американским проектом легкого танка, явно лучше будет "Арматы" и мы приехали навсегда. А так появится возможность серийного производства Т-14/15 раньше их и европейского Лео-Лек.Это что за проекты такие? Не поделитесь ссылочкой?
Отдаленно напоминает историю с Су-30МКИ. Когда в ВС Индии Т-14 будут уже в значительных количествах, наши спохватятся и тоже будут активно закупать...Учитывая как идут индийский тендоры,то у нас уже будет Супер Армата.Су-30МКи не пример,у нас тогда были проблемы,а сейчас мы буквально за 5-6 лет получили больше самолетов чем Индия купила Су-30 за 18 лет.
1. Это не мобилизационный танк, как т-72 и его производные, у Арматы ценник даже самым лучшим друзьям будет конским.
2. Не найдет страна брахманов прорву обученного персонала, которые будут эксплуатировать тысячу с лишним танков с управлением на уровне самолета.
Упоминание Оплота вообще смешно. Даже если случится чудо, кто будет выпускать тысячу Оплотов? Это СУО можно купить. Пушки у Рейнметалла выклянчить. В/на устраивают всенародные гулянья при выпуске каждого нового бронеавтомобиля, а тут такая серия танков.