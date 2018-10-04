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04.10.2018
ТАСС

"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня

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Концерн "Техмаш"
Концерн "Техмаш".
Источник: ТАСС/Бобылев Сергей

Концерн уже прорабатывает кооперацию предприятий, которые могут быть привлечены к разработке новой РСЗО

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Научно-производственный концерн "Техмаш" (входит в Ростех) определился с обликом перспективной малокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) и в ближайшее время представит эскиз системы в Минобороны РФ. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора концерна Александр Кочкин.

"Мы для себя сформировали облик этой системы и с этим предложением в ближайшее время выйдем на военное ведомство", - сообщил Кочкин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "Техмаш" уже прорабатывает кооперацию предприятий, которые могут быть привлечены к разработке новой РСЗО.

Как сообщалось ранее, "Техмаш" намеревается создать роботизированную РСЗО малого калибра для спецназа, морской пехоты и Воздушно-десантных войск. По задумке разработчиков, система, в частности, сможет уничтожать не только цели на земле, но и в воздухе, то есть должна сбивать вертолеты и беспилотники на дальности 1,5 -2 км и максимальной высоте не более 1 км.

РСЗО будет применять спецснаряды и уже имеющиеся в войсках неуправляемые авиаракеты калибра 50-80 мм. Роботизация предполагает возможность дистанционного управления системой. Разработка пока не получила названия.

03.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
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2 комментария
№1
04.10.2018 13:22
А еще смеялись над украинским колесными роботом вооруженным блоком 80мм. НУРС...
0
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№2
04.10.2018 18:39
Цитата, beka1 сообщ. №1
А еще смеялись над украинским колесными роботом вооруженным блоком 80мм. НУРС...
Да нет,есть и у США не что подобное http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mml/mml.shtml у нас судя по всему тоже самое
Цитата, q
По задумке разработчиков, система, в частности, сможет уничтожать не только цели на земле, но и в воздухе, то есть должна сбивать вертолеты и беспилотники на дальности 1,5 -2 км и максимальной высоте не более 1 км.

РСЗО будет применять спецснаряды и уже имеющиеся в войсках неуправляемые авиаракеты калибра 50-80 мм. Роботизация предполагает возможность дистанционного управления системой.
Для локальных воин в принципе не плохая вещь.
0
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