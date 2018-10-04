Противолодочные корабли Северного флота провели учения в Белом море
Экипажи выполнили задачи по организации охраны и обороны каравана судов
МУРМАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Корабельная противолодочная ударная группа Беломорской военно-морской базы Северного флота провела в Белом море учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс- служба флота.
"В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" выполнили задачи по организации охраны и обороны каравана судов, роль которого выполняли гидрографические суда "ГС-192" и "ГС-297", - рассказали в пресс-службе.
Экипажи противолодочных кораблей также успешно отработали организацию боевого применения оружия, использование комплексов радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.
Накануне малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар" выполнили поиск и условное уничтожение подводной лодки с выполнением практических торпедных стрельб.
Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос" предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 533-миллиметровых торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитный ракетный комплекс "Оса-МА" и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.
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