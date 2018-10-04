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04.10.2018
ТАСС

Российские и филиппинские моряки встретились в товарищеских матчах в Приморье

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Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин
Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин, прибывший с деловым заходом во Владивосток, 01.10.2018.
Источник: Юрий Смитюк / ТАСС

Моряки приняли участие в соревнованиях по футболу, волейболу и перетягиванию каната

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Более 100 российских и филиппинских моряков приняли участие в товарищеских соревнованиях по футболу, волейболу и перетягиванию каната в рамках первого в истории визита во Владивосток десантного корабля-дока "Тарлак" ВМС Филиппин. Об этом сообщил в среду официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Спортивный комитет Тихоокеанского флота в рамках первого в истории визита в российский порт десантного корабля-дока "Тарлак" Военно-морских сил Филиппин организовал проведение во Владивостоке товарищеских встреч по футболу, волейболу и перетягиванию каната. В состязаниях приняли участие более ста российских и филиппинских военных моряков", - сообщил Воскресенский.

Так, соревнования по перетягиванию каната прошли в спортивном городке на основном причале Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог. За первенство в соревнованиях по футболу моряки боролись на учебно-тренировочной базе футбольного клуба "Луч". Против филиппинских моряков на поле вышла сборная команда Тихоокеанского флота по футболу, в состав которой вошли лучшие футболисты различных соединений и частей ТОФ, а также курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова.

"Во всех соревнованиях удачливее оказались российские моряки, которые одержали победы с незначительным преимуществом. По окончании товарищеских встреч капитаны команд и игроки двух стран обменивались памятными сувенирами и подарками", - рассказал Воскресенский.

Десантный корабль-док "Тарлак" ВМС Филиппин прибыл во Владивосток 1 октября, завершится визит 6 октября.

03.10.2018
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Страны
Россия
Филиппины
Проекты
ТОФ
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