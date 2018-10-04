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04.10.2018
ТАСС

Семейство автомобилей "Волк" проходит ходовые и климатические испытания

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Автомобиль ВПК-3927 "Волк"
Защищенный модульный автомобиль ВПК-3927 "Волк".
Источник: Сергей Суворов/пресс-служба ООО ВПК/ТАСС

Линейка авто будет состоять из бронированных и небронированных машин

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Семейство армейских автомобилей "Волк", работу над которым возобновила "Военно-промышленная компания" (ВПК), находятся на этапе ходовых и климатических испытаний. Линейка автомобилей будет состоять как из бронированных, так и небронированных машин, рассказали ТАСС в пресс-службе ВПК.

"Речь идет не об одном бронеавтомобиле, работа предусматривает создание семейства как бронированных, так и небронированных автомобилей "Волк" модульной конструкции. Сейчас образцы находятся на предварительных испытаниях, которые идут в строгом соответствии с графиком и самой программой испытаний. Машины совершали пробеги по различным типам дорог и по бездорожью", - сообщили в комании.

С автомобилями уже проводились лабораторные работы, в частности климатические испытания. "Проводились различные лабораторные работы. Например, машину помещают в специальную морозильную камеру, где температура опускается до -50 градусов, и она неделю там стоит. Испытания считаются пройденными, если через неделю машина заводится и выходит своим ходом из камеры", - пояснили в пресс-службе ВПК.

Ранее ТАСС сообщал, что опытно-конструкторские работы по автомобилям "Волк" возобновлены после долгого перерыва. Бронеавтомобили были впервые показаны на выставке "Технологии в машиностроении" в 2010 году. Были представлены два варианта машины: с бронированным модулем для экипажа и открытым грузовым отсеком на двуосном шасси, вторая - трехосная с полностью бронированным десантным отсеком для перевозки личного состава.

Семейство "Волк" создается в рамках работ по легкой колесной унифицированной платформе. Ожидается, что она позволит легко адаптировать бронемашины под различные задачи путем замены отдельных функциональных модулей. Этим новая машина отличается от бронеавтомобилей "Тигр", которые имеют цельносварной бронекорпус, не позволяющий трансформировать машину без изменения конструкции автомобиля в заводских условиях.

03.10.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Волк
Тигр
Тигр БА
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