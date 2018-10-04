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04.10.2018
РИА Новости

"Искандеры" ЮВО уничтожили пункты управления "противника" в Северной Осетии

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Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Расчеты оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" ракетного соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Северной Осетии, уничтожили пункты управления условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Электронные пуски ракетчики выполнили с территории полигона "Серноводский" в рамках проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова", - сказал он.

Ранее расчеты ОТРК "Искандер-М" были переброшены на полигон, где совершили марш в позиционные районы, оборудовали огневые позиции, привели военную технику в боевое положение в рамках подготовки к выполнению учебно-боевых задач.

Координаты командных пунктов условного противника разведывательными подразделениями оперативно переданы на командный пункт ракетного соединения по средствам засекреченной военной связи.

В ходе одного из эпизодов учений расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар для уничтожения особо важных целей, находящихся на удалении несколько сотен километров.

ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 километров. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

К учениям привлечены органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять органы военного управления, соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов, на 8 общевойсковых полигонах ЮВО, примут участие до 7 тысяч военнослужащих и будет задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

03.10.2018
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Продукция
Искандер
Проекты
Военные учения
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