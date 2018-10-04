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04.10.2018
РИА Новости

Объединения ЮВО приступили к боевым операциям в рамках учений

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Военнослужащие ЮВО. Архивное фото
Военнослужащие ЮВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт - РИА Новости. Многотысячные группировки войск общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению боевых операций друг против друга в рамках двусторонних командно-штабных учений, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В составе каждого объединения действуют соединения и воинские части всех видов и родов войск", - уточнил он. Командующие общевойсковых армий выработали замыслы операций и отдали боевые распоряжения подчиненным войскам.

Первую оценку действиям командного состава поставил руководитель учений - командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Он также оценил маскировку командных пунктов соединений и воинских частей, проверил действия по вводным, в частности при нападении на пункты управления диверсионных разведывательных групп. В качестве диверсантов учебно-боевую задачу отработали подразделения спецназа.

Главной целью учений командующий назвал совершенствование навыков управления войсками. "В ходе учений вы должны добиться максимального сокращения времени от принятия решения командующим группировкой до практического выполнения его солдатом", - сказал он. В учениях задействованы войска трех общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО ЮВО, а также Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее подразделения управления объединений ЮВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов, развернули средства связи, организовали единую систему управления войсками. К масштабным учениям привлечены органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий ЮВО, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им противостоят органы военного управления, соединения и воинские части 49­-й общевойсковой армии ЮВО, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, подразделения специального назначения и материально-технического обеспечения.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов, на восьми общевойсковых полигонах ЮВО, примут участие до 7 тысяч военнослужащих и будет задействовано более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

03.10.2018
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