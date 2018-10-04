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04.10.2018
РИА Новости

Под Новосибирском спецназ высадил десант и захватил аэродром "противника"

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Военнослужащие ЦВО. Архивное фото
Военнослужащие ЦВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

НОВОСИБИРСК, 3 окт - РИА Новости. Военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа в Новосибирской области выполнили десантирование с вертолета Ми-8 "Терминатор" и захватили аэродром условного противника, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учений спецназ выполнил десантирование в глубокий тыл условного противника с вертолета Ми-8 АМТШ-В "Терминатор" с минимальной высоты (600 метров), использовав парашюты Д-10. Далее разведывательная группа скрыто выдвинулась в район аэродрома", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спецназ захватил командно-наблюдательный пункт, а также ближние и дальние приводные радиостанции. После этого военнослужащие вступили в бой с условным противником, охранявшего объект, обеспечили охрану аэродрома до прибытия тактического воздушного десанта на вертолете "Терминатор" и беспрепятственную высадку главных сил.

В отработке тактических действий спецназа было задействовано около 150 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники, добавили в ЦВО.

03.10.2018
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