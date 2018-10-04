Войти
04.10.2018
РИА Новости

Военные из РФ и Монголии начали практическую часть учений "Селенга-2018"

668
0
+3
Российско-монгольские учения Селенга. Архивное фото
Российско-монгольские учения Селенга. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Военнослужащие России и Монголии на учебно-тренировочном комплексе "Бурдуны" в республике Бурятия приступили к отработке практических действий в ходе совместных учений "Селенга-2018", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии в рамках российско-монгольских учений "Селенга-2018". Подразделения Вооруженных сил России и Монголии после изучения маршрутов выдвижения и организации связи, на боевой технике и в пешем порядке отработали различные тактические приемы по ведению обороны и наступления", - говорится в сообщении.

Объединенный штаб руководства учения согласовал порядок действий войск, стороны отработали сигналы управления и взаимодействия.

Учения продлятся до 12 октября. В них принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.10.2018
Под Брестом десантники из Беларуси и России отрабатывают новые способы действий
04.10.2018
Летчики России и Сербии приступили к совместным полетам на учении "БАРС-2018"
04.10.2018
Военные России и Монголии приступили к практическим действиям на учениях "Селенга"
04.10.2018
Международные учения "Индра-2018" пройдут с 18 по 28 ноября в Индии
04.10.2018
Объединения ЮВО приступили к боевым операциям в рамках учений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути