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04.10.2018
Lenta.ru

Украинские военные похвастались невидимыми бронекатерами

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ВМС Украины
ВМС Украины.
Источник: Министерство обороны Украины

Командир малого бронированного артиллерийского катера "Кременчуг" Военно-морских сил ВСУ Александр Регула заявил, что его корабль невидим для российского флота. Об этом он рассказал агентству "Укринформ".

По его словам, катера "Кременчуг" и "Лубны" сопровождали корабли "Донбасс" и "Корец" в Азовском море, и при этом оставались "невидимыми" для российского флота, поскольку обладают "специальной геометрией, радиопоглощающими обводами корпуса и покраски катера".

"Я смотрел российские новости... Ну, о катерах ничего не говорили", — сказал Регула.

"Когда я ночью подходил к боку одного тральщика, они играли боевую тревогу. Потому что они меня увидели, когда я уже был рядом. Они начали судорожно по палубе бегать, думать, что делать – но я уже был возле них", — похвастался он.

Он также рассказал, как чуть не перехватил российский тральщик: "Он пытался сблизиться с "Донбассом". Мы его начали окружать и прижимали к берегу, к нашему. Но поскольку у него скорость выше, чем у нас, он стал и спрятался за большой корабль. Если бы не это, мы взяли бы его".

24 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утвердил планы по созданию военно-морских баз в Азовском море.

Напряжение между Москвой и Киевом в этом районе стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

03.10.2018
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Страны
Россия
Украина
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