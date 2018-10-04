Шойгу доложил Путину о поставке С-300 в Сирию
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности, на котором министр обороны Сергей Шойгу рассказал о поставках комплекса С-300 в Сирию.
В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу доложил участникам об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования в Сирию.
"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", – сказал Шойгу, передает РИА "Новости".
По его словам, работа была завершена сутки назад, в Сирию поставили весь комплекс.
На вопрос Путина, сколько времени нужно для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300, министр ответил: "Три месяца".
"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", – добавил Шойгу.
На заседании Совбеза присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие высокопоставленные лица.
В конце сентября глава сирийского МИДа Валид Муаллем говорил, что рассчитывает на поставку российских комплексов С-300 в течение двух недель.
Напомним, о поставках в Сирию комплексов С-300 ранее объявил министр обороны Шойгу. По его словам, это необходимо для укрепления сил ПВО САР после крушения Ил-20. Это ответная мера на действия Израиля в инциденте с Ил-20.
Алексей Ласнов
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"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки"Всего 4 ПУ. Идеальная мишнь для израильских F-35.
Мне кажется Израиль надавил по дипломатическим каналам и Кремль как обычно дрогнул и от 2-8 полков (о котором сообщали разные источники) осталось всего лишь треть дивизии.
Меня ещё впечатлило как по Россия24 при сообщении о поставках С-300 в Сирию акцентированно указывалось что Москва всегда была лояльна еврейскому государству.