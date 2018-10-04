Войти
04.10.2018
Деловая газета "Взгляд"

Шойгу доложил Путину о поставке С-300 в Сирию

671
2
+3
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности, на котором министр обороны Сергей Шойгу рассказал о поставках комплекса С-300 в Сирию.

В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу доложил участникам об осуществлении поставки комплекса С-300 и другого оборудования в Сирию.

"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки", – сказал Шойгу, передает РИА "Новости".

По его словам, работа была завершена сутки назад, в Сирию поставили весь комплекс.

На вопрос Путина, сколько времени нужно для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300, министр ответил: "Три месяца".

"Также завершили отбор необходимого персонала, специалистов и приступили к обучению", – добавил Шойгу.

На заседании Совбеза присутствовали премьер Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие высокопоставленные лица.

В конце сентября глава сирийского МИДа Валид Муаллем говорил, что рассчитывает на поставку российских комплексов С-300 в течение двух недель.

Напомним, о поставках в Сирию комплексов С-300 ранее объявил министр обороны Шойгу. По его словам, это необходимо для укрепления сил ПВО САР после крушения Ил-20. Это ответная мера на действия Израиля в инциденте с Ил-20.


Алексей Ласнов

03.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
С-300
Персоны
Лавров Сергей
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
03.10.2018
Путин провел совещание с членами Совета Безопасности
03.10.2018
Шойгу доложил Совбезу об осуществлении поставки С-300 в Сирию
02.12.2015
В небесах и на море
16.04.2015
NRG: Израиль может разморозить поставки систем вооружения Украине и Грузии
04.10.2018
Минобороны опубликовало кадры поставки зенитных ракетных систем С-300 в Сирию
2 комментария
№1
04.10.2018 13:34
Цитата, q
"Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки"
Всего 4 ПУ. Идеальная мишнь для израильских F-35.
+2
Сообщить
№2
04.10.2018 14:07
Цитата, beka1 сообщ. №1
Особенно учитывая что это типа "месть" сверхдержавы за убийство Израилем 15 россиян и одного самолета.

Мне кажется Израиль надавил по дипломатическим каналам и Кремль как обычно дрогнул и от 2-8 полков (о котором сообщали разные источники) осталось всего лишь треть дивизии.

Меня ещё впечатлило как по Россия24 при сообщении о поставках С-300 в Сирию акцентированно указывалось что Москва всегда была лояльна еврейскому государству.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 19:57
  • 68
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 04.10 19:19
  • 5
Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных БМП
  • 04.10 19:04
  • 12
Индию заинтересовали российские танки Т-14 "Армата"
  • 04.10 18:56
  • 1
Туманное будущее Российского космоса
  • 04.10 18:53
  • 5
Американская армия может вооружиться "гаражной винтовкой"
  • 04.10 18:39
  • 2
"Техмаш" представит Минобороны проект новейшей реактивной системы залпового огня
  • 04.10 18:37
  • 16
Илона Маска заподозрили в попытке выдавить с рынка Россию
  • 04.10 18:27
  • 16496
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 18:26
  • 3
Израильская реакция: Русские выгружали С-300 под покровом ночи - как воры
  • 04.10 18:12
  • 742
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.10 17:00
  • 3
Великобритания начала переговоры с компанией Boeing по приобретению самолетов ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл"
  • 04.10 16:57
  • 2
"Роскосмос" отказался слушаться НАСА
  • 04.10 16:54
  • 145
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.10 16:52
  • 29
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 04.10 16:09
  • 2
Рискованный поход: корабль НАТО на Северном морском пути