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03.10.2018
Российская газета

США пригрозили сбивать российские ракеты. Чем ответит Москва?

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Источник: rg.ru

США давно и всячески стараются уличить Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Причем делают это в присущей американцам манере - обвинения звучат категоричные и не подтвержденные никакими документальными свидетельствами.

Вот и во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон вновь завела старую песню. Она заявила, что Москва разработала и якобы уже развертывает в центральной части России крылатые ракеты 9М729 "Новатор", чей радиус действия превышает предусмотренные Договором 500 километров.

Более того, Хатчисон пообещала: в случае необходимости США готовы уничтожать такие боеприпасы. "Мы будем изучать возможности для того, чтобы сбить ракету, которая может достичь любой нашей страны в Европе или Аляски. То есть это в интересах нас всех, и Канады тоже", - сообщила американский представитель в НАТО.

С ее слов, факты нарушения нашей страной Договора РСМД американцы задокументировали и представили России соответствующие доказательства. Однако ни в Минобороны РФ, ни в российском МИДе тех самых "доказательств" никто в глаза не видел. Это ранее подтвердила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Похоже, что в данном вопросе американцы использовали модный ныне на Западе принцип "хайли лайкли", что переводится как "весьма вероятно". Зачем что-то доказывать, анализировать, собирать данные. Сказал, что русские "хайли лайкли" в нарушение международных обязательств создали ракету большой дальности действия, - и стой на своем. Пусть в Москве оправдываются.

А западные СМИ и всякого рода "эксперты" тем временем сделают свое дело - раскрутят вокруг этого информационного вброса шумиху и дополнят фейковую новость кучей надуманных деталей. Так, в общем-то, уже и происходит. Например, на Западе утверждают, что новая российская крылатая ракета будет запускаться с оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". А в качестве ее прототипа была использована ракета морского базирования "Калибр", которыми сейчас оснащают современные корабли и подлодки ВМФ России. Правда, тут бросается в глаза явная нестыковка. По официальным данным наших военных, "Калибр" бьет на 2,6 тысячи километров. А 9М729, по утверждению американских источников, имеет дальность поражения от 2 до 5 тысяч километров. К тому же морской боеприпас по размерам явно не вписывается в габариты пусковой установки "Искандера-М". Когда эксперты указали на это несоответствие, в США быстро нашлись с ответом. Мол, русские переделали пусковую ракетного комплекса специально под "Новатор". Но с таким же успехом можно утверждать, что с "Искандера" мы скоро начнем запускать и межконтинентальные баллистические ракеты.

Между тем к кому действительно можно предъявлять претензии по Договору РСМД, так это Соединенные Штаты. Не секрет, что развертываемые в Польше и Румынии объекты американской ПРО будут оснащаться универсальными пусковыми установками Mk 41. А они при необходимости легко переделываются под запуск крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия от 1250 до 2500 километров. Специалисты утверждают: в системе управления Mk 41 всего за течение нескольких часов можно заменить часть программного обеспечения, и комплекс будет готов стрелять "Томагавками".

Мнение

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при Минобороны РФ:

- Обвинения России в нарушении Договора РСМД не новы, их американцы выдвигали многократно. Но в таких случаях обычно говорят: доказательства на стол. А их-то у Вашингтона нет.

Что касается угрозы сбивать наши ракеты, то эти слова, на мой взгляд, политически мотивированы. Они не продиктованы ни реальными угрозами национальной безопасности США, ни их разведывательными данными. Вообще-то в приличном обществе не принято кого-то голословно обвинять. В цивилизованных странах сначала оценивают чужой потенциал, и лишь затем делают соответствующие выводы.

У России сейчас потенциал такой, что на любые выпады США будет дан быстрый и эффективный ответ. Вашингтону не стоит забывать, что за последние годы наша армия стала одной из лучших в мире, и грозить ей явно не стоит.


Юрий Гаврилов

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
РСМД
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